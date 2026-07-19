Fim da Copa: relembre jogadores de futebol que já posaram nus - (crédito: Observatorio dos Famosos)

No passado, era muito comum jogadores de futebol, além de fazerem sucesso em campo, também mostrarem seus "talentos" em revistas voltadas para o público homossexual masculino. Na saudosa G Magazine, por exemplo, diversos craques famosos posaram completamente pelados e são lembrados até hoje pelos ensaios ousados.

Pensando nisso, o Observatório dos Famosos reuniu em uma lista, os principais jogadores de futebol brasileiros que posaram nus e fizeram a alegria de fãs e admiradores. Confira!

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Vampeta

Em 1999, Marcos André Batista Santos, mais conhecido como Vampeta, estrelou um ensaio completamente pelado para a G Magazine. O ex-jogador ficou muito famoso por atuar como volante no time do Corinthians e também na seleção brasileira. Em seu livro autobiográfico, o atleta contou que aceitou a proposta pois o cachê era três vezes maior do que o que ele ganhava no Corinthians.

Dinei

Já em fevereiro de 1999, foi a vez do ex-craque do Corinthians Dinei posar nu para a revista. No entanto, o ex-jogador que já participou do reality ‘A Fazenda’ e também do ‘Ilha Record’, comentou que não gosta muito de falar sobre o assunto e que isso gera um certo incômodo em suas filhas

Renato Gaúcho

Em maio de 1999, Renato Gaúcho posou para a revista Íntima, dedicada ao público feminino. Ao contrário de seus colegas, o ex-técnico de times como Grêmio e Flamengo, não mostrou sua parte íntima no ensaio.

Roger Noronha

Em outubro de 1999, foi a vez de Roger Noronha, ex-goleiro do São Paulo, posar pelado para a G Magazine. Na época, a diretoria do time não deu permissão ao craque para realizar o ensaio e por isso, ele acabou sendo demitido. Após isso, ele passou por outros times como Portuguesa, Santos e Botafogo.

Fábio Braz

Em 2001, o ex-craque do Corinthians e Flamengo também posou pelado na G Magazine. No entanto, ele não chegou a ser capa e apareceu apenas no recheio da edição estrelada pelo modelo Ricardo Feitoza. Atualmente, Fábio Braz faz sucesso com venda de nudes no OnlyFans.

Bruno Carvalho

Em julho de 2002, Bruno Carvalho foi destaque ao posar nu na G Magazine. O craque passou por times como Vasco da Gama, Botafogo, Bahia, Fluminense e Flamengo.

Túlio Maravilha

O ex-atacante do Botafogo, foi destaque na G Magazine em dezembro de 2003. Estava jogando no Atlético Goianiense e aí surgiu essa proposta. E a G na época era o auge, só perdia para a Playboy. Eu tava de bobeira, era uma grana boa, qual o problema? Minha esposa foi minha inspiração, então não tem mal nenhum, afirmou Túlio em entrevista na Rede TV!.

Alexandre Gaúcho

Em fevereiro de 2005, foi a vez de Alexandre Gaúcho estampar a capa da G Magazine. O craque foi destaque quando jogou no Grêmio, onde inclusive, foi campeão da Libertadores com o clube em 1995.

Fabiano Borges

Ainda em 2005, Fabiano Borges, ex-goleiro do Criciúma, também posou pelado para a G Magazine. Na época, ele alegou que topou realizar o ensaio pois não havia ganhado dinheiro quando jogava no Vasco.

Rafael Córdova

Em setembro de 2007, Rafael Córdova, ex-goleiro do Vitória, também posou nu para a revista famosa. Em entrevista, o atleta comentou que seu ensaio e o de outros futebolistas, contribuíram para diminuir um certo preconceito existente na sociedade.

Wagner Limeira

"Dos gramados gaúchos para você", era o slogan da revista do ex-jogador de futebol Wagner Limeira. Na época, ele também fazia cursos de pilotagem de avião.

O texto Relembre os jogadores de futebol que já posaram pelados foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.