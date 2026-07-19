Marcio Garcia homenageia filho pelos 23 anos

Marcio Garcia emocionou os seguidores ao celebrar o aniversário de 23 anos do filho mais velho, Pedro Garcia. Em uma publicação nas redes sociais, o apresentador compartilhou uma sequência de fotos ao lado do primogênito e aproveitou a data para fazer uma declaração repleta de carinho, destacando as qualidades do jovem e o orgulho que sente por acompanhar sua trajetória.

Na mensagem, Marcio descreveu o filho como uma pessoa capaz de transmitir tranquilidade e fortalecer os laços familiares. "Hoje celebramos 23 anos do cara que transforma qualquer ambiente só por estar nele. Filho, sua calma desarma qualquer tempestade. Amigo fiel, irmão dedicado, filho exemplar e carinhoso! Seu carinho une a família de um jeito único e seu coração gigante abraça todo mundo sem pedir nada em troca", escreveu.

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O apresentador também falou sobre a admiração pelo homem que Pedro se tornou ao longo dos anos. "É lindo ver como você escolhe a paz quando o mundo escolhe o barulho, como você prefere o abraço ao invés da distância. Tenho um orgulho imenso de ser seu pai e de ver o homem incrível que você se tornou. Parabéns, meu filho. Que sua luz siga guiando a gente e tocando todo mundo ao seu redor. Conte comigo pra o que você precisar, sempre! Te amo! Parabéns!", completou.

Além da homenagem, as imagens chamaram atenção pela aparência de Pedro Garcia. Nos comentários, diversos internautas elogiaram a beleza do jovem e aproveitaram para deixar mensagens de aniversário. Entre as reações, seguidores escreveram frases como "Lindo rapaz, que as bênçãos do céu estejam sobre você. Felicidades", "Que lindos, parabéns para o seu filhão, muitas felicidades" e "Lindão! Deus abençoe com um ano repleto de amor e conquistas!".

A publicação rapidamente ganhou repercussão entre fãs e amigos da família, que destacaram a semelhança entre pai e filho e celebraram o momento compartilhado por Marcio Garcia nas redes sociais.

O texto Marcio Garcia homenageia filho pelos 23 anos, e beleza do jovem rouba a cena nas redes sociais foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.