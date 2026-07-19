Vini Jr. e Virginia vão juntos a show de Bad Bunny; jogador se declara

O jogador de futebol Vini Jr. se declarou para a influenciadora Virginia Fonseca em rede social neste domingo, 19. O craque do Real Madrid comentou "te amo" e repostou uma publicação de Virginia com fotos da viagem para a Sardenha, na Itália.
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A retomada do relacionamento é especulada há semanas. Neste sábado, 18, o influenciador Javi Houyos publicou um vídeo do casal chegando junto ao show de Bad Bunny, em Milão. O concerto foi cancelado por causa de uma forte chuva com granizo.
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Os rumores de uma reconciliação entre os dois ganharam força no último dia 12. Uma foto compartilhada pela influenciadora no status do WhatsApp, e repercutida pelo perfil Daily do Garotinho, mostra Virginia sentada no colo do atacante durante a comemoração dos 26 anos do jogador da Seleção Brasileira em um iate na região da Sardenha.
Neste domingo, ela compartilhou com seus seguidores registros do passeio ao lado de amigos e dos três filhos que tem com o cantor Zé Felipe - Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Em uma das fotos, amigos da influenciadora posam com máscaras do Vini Jr., já em outra, o atacante aparece ao fundo.
"Obrigada Sardenga, obrigada todos os envolvidos, obrigada Deus. Vivemos dias maravilhosos e abençoados", escreveu Virginia. O jogador comentou "te amo", com um emoji de coração vermelho, e também compartilhou a publicação no seu perfil na rede social.