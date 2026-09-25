Aposentadoria? Renner expõe decisão na carreira após morte de Rick; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Renner usou as redes sociais nesta quinta-feira (24) para esclarecer se irá ou não dar continuidade na carreira artística após morte trágica de Rick Sollo.

Juntos, os músicos fizeram sucesso na década de 1990 e 2000 e formaram uma das duplas de destaque da música sertaneja.

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Rick morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava desaparecer e sofrer um acidente na última segunda-feira (21), em Santa Catarina.

Essa foi a primeira manifestação pública de Renner desde a confirmação da morte do parceiro. Nos últimos três dias, o cantor permaneceu afastado das redes sociais enquanto enfrentava o luto pela perda de Rick, com quem dividiu 40 anos de convivência.

Ao retornar às redes, Renner fez questão de agradecer as mensagens enviadas pelos fãs desde a confirmação do acidente. "Esse carinho não tem preço. É o que levanta a gente e nos conforta", declarou.

O cantor também afirmou que pretende encontrar forças para seguir adiante, embora reconheça que a saudade de Rick permanecerá.

Renner ainda manifestou solidariedade aos familiares das outras vítimas do acidente. Ao todo, cinco pessoas morreram na queda do helicóptero. "Deus vai dar força para levantar. Saudade vai ficar", afirmou o artista.

A continuidade da carreira musical foi um dos principais pontos abordados por Renner na publicação. Mesmo abalado pela morte do parceiro de dupla, ele afirmou que pretende continuar cantando e se apresentando.

"O show não pode parar, vamos continuar cantando. Se eu puder resumir tudo isso, vou dizer: gratidão. Estou bem, forte na minha fé. Seja forte também na sua. Ela vai te dar estratégia e suporte. Um beijo aos fãs e até breve, obrigado", concluiu.