Viúva de Bruno Avelar se despede com vídeo inédito do marido: 'Tinha sede e pressa de viver' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Lívia Avelar recorreu às redes sociais nesta quinta-feira (24) para se despedir publicamente do marido, Bruno Avelar, uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero na Serra Catarinense.

A homenagem foi publicada horas depois do velório do empresário e trouxe uma lembrança pessoal do relacionamento dos dois.

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A viúva compartilhou uma gravação em que Bruno aparece cantando “É Preciso Saber Viver”, de Roberto Carlos.

Segundo Lívia, a música tinha um significado especial para o casal e marcou o início da relação entre eles, já que foi a primeira canção que o empresário cantou para ela.

“Hoje despedimos de você! Mas pra mim nunca terá uma despedida porque você ficará pra sempre comigo!”, escreveu a jornalista ao publicar o vídeo.

Na carta, Lívia relacionou a letra da música à forma como o marido encarava a vida. Ela afirmou que Bruno tinha pressa de aproveitar as experiências e não costumava deixar planos para depois, pois acreditava que o momento poderia passar.

“Essa foi a primeira música que você cantou pra mim! A gente amava cantar! E a letra resume você: você sabia viver! Você tinha sede e pressa de viver intensamente. Não existia ‘depois’ porque depois poderia ser tarde demais!!”, declarou.

A publicação também se transformou em um desabafo sobre a brevidade da vida. Lívia incentivou os seguidores a não postergarem demonstrações de afeto, pedidos de perdão ou decisões importantes.

Para reforçar a mensagem, ela recuperou uma frase que, de acordo com a viúva, Bruno costumava dizer quando o assunto era relacionado aos negócios. Após a morte do empresário, a expressão passou a ter outro significado para ela.

“Por isso se eu puder dar um conselho seria: Não espere amanhã pra dizer que ama. Não espere amanhã pra enviar uma mensagem de perdão. Não espere amanhã pra tomar decisões que podem mudar o seu destino. A vida é agora! A vida é presente!! Em questões de segundos, tudo pode mudar. Então viva a vida intensamente!!”, escreveu.

O acidente aconteceu na segunda-feira (21), na Serra Catarinense. Além de Bruno Avelar, estavam a bordo o cantor Rick, da dupla com Renner, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Os cinco ocupantes morreram no acidente.