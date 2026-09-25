Filho de Ivete Sangalo faz declaração carinhosa a André Marques: 'Amor crescendo comigo'

A relação entre Marcelo Sangalo, de 16 anos, e André Marques ganhou uma nova demonstração de carinho nas redes sociais nesta quinta-feira (24).

O filho de Ivete Sangalo publicou uma sequência de fotos ao lado do apresentador e DJ para celebrar o aniversário de 47 anos do artista.

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Na legenda, Marcelinho destacou a importância de Marques em sua vida e descreveu a relação entre os dois para além do vínculo familiar.

O jovem afirmou que considera o apresentador um de seus melhores amigos e ressaltou a parceria construída ao longo dos anos.

"É muito mais do que ser tio e sobrinho. É amizade, parceria, admiração e um amor que foi crescendo comigo. [...] Todo mundo fala que a gente se parece em tudo, [...] pra mim, isso é um dos maiores elogios que eu poderia receber".

A homenagem também recebeu um comentário de Ivete Sangalo. A cantora elogiou as palavras escolhidas pelo filho e reforçou o carinho que sente por André Marques.

"Meu Deus do céu. Que coisa mais linda!!! Meu filho, tudo que você disse desse tio André é a mais pura verdade. Amamos ele tanto né?", disse a artista.

Comentário de Ivete

"Meu Deus do céu. Que coisa mais linda!!! Meu filho, tudo que você disse desse tio André é a mais pura verdade. Amamos ele tanto né?"

Além da relação familiar e afetiva, Marcelinho e Marques encontraram na música eletrônica outro ponto de conexão. O adolescente tem o desejo de seguir carreira como DJ, interesse que compartilha com o apresentador.

A paixão pelo gênero musical acabou aproximando ainda mais os dois. Eles transformaram o interesse em uma parceria e já desenvolveram produções musicais em conjunto.