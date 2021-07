Dez anos após acidente nuclear, Fukushima recebe primeiro jogo das Olimpíadas

TM Thays Martins

Dez anos após o acidente nuclear em Fukushima, a cidade será palco do primeiro jogo das Olimpíadas. A partida de softbol entre o anfitrião Japão e a Austrália será no Fukushima Azuma Baseball Stadium, a quase 300 km de Pequim, nesta terça-feira (20/7), às 21h (horário de Brasília), antes mesmo da abertura oficial do evento, que será na sexta-feira (23/7).

A escolha de Fukushima como uma das subsedes de apoio para os Jogos Olímpicos fazem parte do chamado "Os Jogos da Recuperação", que também contemplarão a província de Miyagi. Em 2011, essas cidades foram atingidas por um terremoto seguido por um tsunami, o que provocou o acidente nuclear na usina de Fukushima, o maior desde 1986 quando um reator de Chernobyl explodiu. A intenção do Japão é mostrar para o mundo que conseguiu reconstruir as cidades.

A organização dos jogos garante que os níveis de radioatividade no estádio são baixos o suficiente para garantir a segurança dos atletas. O Fukushima Azuma Baseball Stadium fica a cerca de 90 Km de distância do local do acidente e os medidores instalados ao redor do estádio apontam níveis de radioatividade abaixo dos aceitos pela Associação Nuclear Mundial.

Fukushima receberá os jogos da primeira fase do softbol, modalidade muito popular no Japão e que esteve fora das duas últimas Olimpíadas, e do beisebol.

Apesar da área em que fica o estádio está fora do raio de radioatividade, ainda existem cidades inteiras inabitadas por causa dos altos graus de radioatividade, onde os níveis chegam a 50 vezes o aceitável. Toda uma localidade que fica há cerca de 20 km da usina está na área de exclusão.

Miyagi, outra província que teve bairros inteiros devastados pelo tsunami em 2011, será o palco para a seleção brasileira de futebol fazer sua estreia nos jogos. A partida desta quarta-feira (21/7) será na cidade de Rifu, em Miyagi, a partir das 5h (horário de Brasília).

Relembre o acidente

Em março de 2011 um terremoto de magnitude 8,9 graus na escala Richter atingiu o leste do Japão, o que provocou um tsunami de 19 metros, que atingiu Iwate, Miyagi e Fukushima. O impacto da água destruiu três reatores da usina nuclear de Fukushima, que explodiram devido ao acumulo de hidrogênio.

A radiação contaminou mais de mil quilômetros quadrados e mais de 160 mil pessoas tiveram que ser evacuadas. De acordo com a prefeitura de Fukushima, ainda hoje 37 mil ex-moradores não puderam voltar para as suas casas.

Ao todo, o triplo acidente provocou a morte de mais de 18 mil pessoas.