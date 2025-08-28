InícioDireito e Justiça
Paulo Gonet é reconduzido para segundo mandato na PGR

Confira a coluna Data Venia, publicada no caderno Direito&Justiça

Procurador-geral Paulo Gonet
Procurador-geral Paulo Gonet - (crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O presidente Lula anunciou ontem a recondução do procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco. O mandato termina em 18 de dezembro, mas Lula decidiu antecipar a indicação que precisa ainda ser submetida ao crivo do Senado. Defensora da lista tríplice para escolha do PGR, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) abriu mão de lançar nomes para restringir a escolha do presidente. Na nomeação de Gonet, Lula usou a prerrogativa da escolha sem submeter a seleção a uma lista eleita pela classe.

Gilmar defende Alexandre de Moraes

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou a defender ontem o colega Alexandre de Moraes, alvo de sanções aplicadas governo Trump como retaliação à  atuação nos inquéritos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Não conheço todos os detalhes [das sanções], mas apoio o ministro Alexandre de Moraes de maneira inquestionável. O Brasil deve muito ao ministro Alexandre, e sei que a história lhe fará justiça. Se estamos hoje em um ambiente democrático, devemos isso a ele", destacou Gilmar Mendes, ao participar do Fórum Econômico Lide.

Conciliação em propaganda eleitoral

A Biblioteca do Supremo Tribunal Federal (STF) sediou ontem o lançamento do primeiro livro de José Henrique Lavocat Galvão Vieira de Carvalho, filho da ex-procuradora-geral do Distrito Federal Ludmila Lavocat Galvão e do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Intitulada Conciliação em matéria de propaganda eleitoral: uma articulação possível na práxis?, a obra aborda a temática da propaganda eleitoral irregular e tem origem em seu trabalho de conclusão de curso. O livro conta ainda com apresentação escrita por seu avô, o ministro aposentado do STF Ilmar Galvão, e prefácio assinado por seu orientador na Universidade de Brasília (UnB), o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonseca.

José Henrique Lavocat Galvão Vieira de Carvalho, filho da ex-procuradora-geral do Distrito Federal Ludmila Lavocat Galvão e do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.
José Henrique Lavocat Galvão Vieira de Carvalho, filho da ex-procuradora-geral do Distrito Federal Ludmila Lavocat Galvão e do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. (foto: Maria Eduarda Lavocat/CB/D.A Press)

Caminho aberto contra devedores contumazes

Decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceu a validade de lei que prevê a divulgação, pela Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, dos nomes de devedores contumazes de ICMS, representa a formação de um precedente importante e que poderá estimular que outros estados instituam e apliquem regras semelhantes. Por unanimidade, os ministros entenderam que o Regime Especial de Fiscalização (REF) para contribuintes considerados devedores contumazes, instituído pela Lei nº 13.711, de 2011, e regulamentada pelo Decreto nº 48.494, de 2011, é constitucional. A decisão rejeitou uma ação proposta pelo Partido Social Liberal (PSL), que alegava que a norma violava o princípio constitucional da livre iniciativa.

Kássio Nunes Marques
Kássio Nunes Marques (foto: EBC/Reprodução)

Setor saudável contra sonegação

Parte interessada na ADI como "amicus curiae", o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) defendeu a constitucionalidade do REF como instrumento para combater práticas empresariais que se utilizam da inadimplência reiterada como vantagem competitiva. Segundo a entidade, a divulgação da condição fiscal de contribuintes contumazes favorece a transparência, estimula a regularização e protege a concorrência leal. No STF, o voto do ministro Nunes Marques (foto), relator do caso, foi acompanhado, por unanimidade. O Sindicom foi representado por Luciano Godoy, sócio e advogado na LUC Advogados. Para ele, a decisão do STF é importante para manter o setor saudável contra a sonegação tributária.

IDP vence disputa acadêmica no STF

O IDP foi a instituição vencedora da primeira edição do I STF Moot, competição acadêmica destinada a estudantes de direito promovida pelo STF. Participaram da disputa 382 universidades e faculdades de todos os estados brasileiros. Na fase final, disputavam o IDP e Ceub. A prova final foi uma simulação de julgamento da constitucionalidade de uma lei estadual fictícia que previa a cassação da inscrição no cadastro de ICMS de empresas que prestem apoio à prática de suicídio assistido no exterior. A banca era integrada pelos ministros Luis Roberto Barroso e Flávio Dino. Os estudantes do IDP Marília Nunes, Manuela Rabello, Eduardo Romano, Juliana Alves, Camila Narici e Lucas Bayard foram orientados pelos professores Guilherme Pupe (desembargador eleitoral do TRE-DF) e Paulo Mendes (foto).

Posse marcada no STJ

Em sessão solene marcada para 18h de 4 de setembro, Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Augusto Pires Brandão tomarão posse como ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A cerimônia é restrita a convidados e imprensa, mas poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal do STJ no YouTube.

Frase:

"Não faz muito tempo tivemos episódios lamentáveis de uso e abuso desse foro em todas as instâncias. Eu fico a imaginar, por exemplo, uma busca e apreensão determinada por um juiz de Cabrobó ou uma ordem de prisão determinada por um juiz de Diamantina — minha cidade — contra um senador ou presidente do Senado. Isso seria a subversão completa da nossa tradição jurídica e da nossa cultura jurídica"

Ministro Gilmar Mendes, decano do STF

Gilmar durante sessão extraordinária de abertura do segundo semestre do Poder Judiciário
Gilmar Mendes durante sessão extraordinária de abertura do segundo semestre do Poder Judiciário (foto: Rosinei Coutinho/STF)

Por Ana Maria Campos
postado em 28/08/2025 05:00
