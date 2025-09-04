InícioDireito e Justiça
Entrevista

O futuro da advocacia será dos mais conscientes, afirma advogada Aline Vidanes

A especilista explica que, atualmente, existe uma nova forma de seleção natural, não mais física, mas sim mental e psicológica

Aline Vidanes advogada, autora e mentora - (crédito: Divulgação)
Aline Vidanes advogada, autora e mentora - (crédito: Divulgação)

A advocacia é uma carreira exigente, marcada por jornadas longas, prazos apertados e intensa pressão por resultados. Nesse cenário, cresce a preocupação com a saúde mental dos profissionais, que enfrentam altos índices de estresse, ansiedade e esgotamento emocional. Nos últimos anos, a pauta da saúde mental passou a ser cada vez mais debatida no mundo jurídico, diante do aumento do número de advogados e advogadas que relatam sintomas de ansiedade, depressão e burnout, decorrentes de uma rotina de trabalho marcada por competitividade, pressão e cobranças constantes. Em seu livro Advocacia Consciente: Saúde Mental e Bem-Estar para Advogados, a advogada Aline Vidanes destaca que, atualmente, o cuidado com o psicológico e o emocional é o novo diferencial no mercado de trabalho.

Nos grandes escritórios de advocacia, como a saúde mental dos profissionais tem sido tratada na prática? Essa questão é realmente levada a sério ou ainda é vista como secundária? 

A saúde mental já faz parte do vocabulário dos grandes escritórios, mas ainda não entrou de fato  na rotina. Vemos palestras, folhetos, comunicados sobre bem-estar e até salas de meditação,  mas quando olhamos para o dia a dia, a realidade é outra: jornadas intermináveis, celulares que  não param de tocar e a ideia de que um bom advogado é aquele que nunca diz não.  Isso não é cuidado, é contradição. É como falar de qualidade de vida enquanto se glorifica o excesso de trabalho. Advogados não são robôs. Não adianta colocar a palavra "bem-estar" nos relatórios se, ao mesmo tempo, a pausa é interpretada como fraqueza. As pesquisas confirmam o que já se sente na prática. No Brasil, apenas 14% dos advogados  procuram terapia, apesar de a advocacia estar entre as profissões mais estressantes (OAB/FGV,  2023). No exterior, estudos internacionais, como os conduzidos pela Thomson Reuters e  universidades norte-americanas, mostram que os índices de ansiedade e depressão entre  advogados estão acima da média de outras profissões. O dado mais duro é perceber que, mesmo  com tantos sinais, a cultura ainda resiste à mudança.

O adoecimento mental é frequente nesse ambiente? Na sua avaliação, quais fatores mais  contribuem para esse cenário? 

A prática jurídica reúne o ambiente perfeito para o adoecimento mental: expectativas elevadas  dos clientes, prazos implacáveis e um sistema de justiça exigente que gera frustração constante. Segundo relatos frequentes em cursos e pesquisas com os quais tenho contato, a maioria dos  advogados aponta os prazos como a principal fonte de estresse, seguidos pelo relacionamento  com os clientes e pela alta demanda de trabalho.  Esse peso não é apenas quantitativo, mas também emocional. O advogado lida diariamente com  conflitos intensos, dores familiares, perdas patrimoniais e, muitas vezes, com a expectativa de  "salvar" o cliente de situações extremas. Some-se a isso a cultura de competitividade dentro dos escritórios, e temos um terreno fértil para a ansiedade, a depressão e o burnout. A advocacia também carrega uma cultura própria que amplifica a vulnerabilidade. Existe a ideia  de que o advogado deve ser incansável, que não pode mostrar fragilidade e que deve estar  sempre disponível para responder ao cliente. Essa expectativa permanente cria uma sensação  de alerta constante que desgasta a mente e o corpo. 

Quais são hoje os principais fatores de pressão que impactam a saúde mental de  advogados? 

Não existe uma base de dados oficial que liste os principais fatores de pressão na advocacia. O  que temos é o que se revela no dia a dia da profissão e no contato com colegas e alunos. E, de  acordo com o que tenho acompanhado, três elementos aparecem com mais força: os prazos, as  expectativas dos clientes e a alta demanda de trabalho. Os prazos continuam sendo o maior vilão. Logo em seguida vêm os clientes, que esperam  respostas imediatas, como se o advogado pudesse estar sempre de prontidão. E, por fim, a  sobrecarga de tarefas que parece não ter fim, fruto de um mercado cada vez mais competitivo. Quando se vive nesse ritmo, o corpo não descansa e a mente não encontra pausa. Muitos  advogados relatam que mesmo nos raros momentos de lazer a cabeça não para, porque os  prazos e as estratégias continuam ocupando espaço. Talvez o maior fator de pressão seja  justamente esse: a crença de que só vale o profissional que está sempre disponível. Essa lógica  poderia ser repensada, porque gera uma advocacia que se desgasta rápido demais.  

Quais transtornos mentais aparecem com mais frequência entre esses profissionais —  ansiedade, depressão, burnout? 

Costuma-se falar em ansiedade, depressão e burnout quando pensamos na advocacia, mas a  verdade é que não temos dados sólidos que confirmem quais transtornos atingem mais a  categoria. Esse vazio é revelador. Se não sabemos medir, também não conseguimos cuidar com  a profundidade necessária. E, pelo que se observa, não faltam sinais de sofrimento. O que falta  é uma investigação sistemática, feita com o olhar da ciência. Por isso, aproveito esta oportunidade para fazer um convite aos neurocientistas brasileiros:  olhem para a advocacia. Aqui existe um universo de experiências, pressões e sintomas que  poderiam ampliar o conhecimento sobre como o trabalho impacta a saúde mental. É um campo  vivo, cheio de histórias e de dados que ainda não foram devidamente explorados. 

No seu livro, a senhora aponta a saúde mental como chave para o sucesso profissional.  Como o cuidado com o equilíbrio emocional pode impulsionar a carreira de quem atua na  advocacia? 

Quando entrei na faculdade de ciências biológicas, o primeiro livro que comprei foi A Origem  das Espécies, de Charles Darwin. Lembro do impacto que me causou ler sobre a teoria científica  de que as formas de vida evoluíram ao longo das gerações por meio da seleção natural, onde  sobrevivia quem tinha mais força física. Essa ideia moldou a biologia e nos fez entender que, ao  longo do tempo, os mais fortes sustentavam a continuidade da espécie. Guardo essa lembrança porque, ao observar a sociedade de hoje, percebo que estamos diante  de uma nova forma de seleção natural. Não mais a física, mas a mental. Basta olhar ao redor  para notar como a conectividade constante, a falta de sono, as redes sociais e o bombardeio  diário de informações estão desgastando nossa mente. Já existem estudos que indicam os danos  cognitivos desse estilo de vida, e é possível perceber sinais claros: dificuldade de foco, perda de  criatividade, empobrecimento do diálogo e fragilidade nas conexões humanas. Há pesquisas que  apontam, inclusive, para a redução da massa cinzenta do cérebro, acompanhada da perda de  clareza mental e da capacidade de ponderação. Nesse cenário, a saúde mental se torna o grande diferencial competitivo. A inteligência artificial  já é uma realidade, mas é a inteligência emocional que vai garantir quem permanece relevante.  Quem conseguir cultivar equilíbrio, clareza, empatia e compaixão terá mais espaço no mercado  de trabalho, inclusive, na advocacia.  Por isso, acredito que o futuro da profissão não será apenas dos mais fortes, como Darwin  descreveu no passado, mas dos mais conscientes. Aqueles que souberem cuidar da mente e  preservar sua humanidade serão os que realmente vão se destacar e construir uma carreira  duradoura.  

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda existe estigma entre advogados em relação a procurar ajuda psicológica ou  psiquiátrica? Esse preconceito tem diminuído? 

Hoje se fala muito mais em saúde mental do que há alguns anos. Há mais consciência sobre a  importância da ajuda psicológica ou psiquiátrica, e a própria internet disponibiliza materiais  gratuitos que podem orientar quem está em busca de apoio. Isso é um avanço. Mas, quando observo a realidade dos advogados, vejo que ainda existe um grande obstáculo no  acesso a um tratamento contínuo. Na minha percepção, o que mais pesa são as barreiras  práticas: os custos de um acompanhamento profissional e a falta de tempo, que é um problema  recorrente relatado por colegas. A pesquisa da OAB em parceria com a FGV mostrou que apenas 14% dos advogados fazem  terapia. Esse número é muito baixo para uma profissão marcada por tanto estresse. O desafio,  portanto, é ampliar o acesso. De nada adianta normalizar a conversa sobre saúde mental se o  tratamento continuar distante da realidade da maioria. Falar é importante, mas garanr  condições para cuidar é essencial.

 

Saiba Mais


Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 04/09/2025 05:00
x