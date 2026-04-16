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Acesso à Justiça sob condição? Os riscos da exigência de solução extrajudicial

"O desafio não está, portanto, em negar a importância das soluções consensuais, mas em evitar que elas sejam instrumentalizadas como filtros de acesso"

Suzana Cremasco, doutora em direito pela UFMG, professora de processo civil do IBMEC, advogada especialista em gestão de disputas - (crédito: Divulgação )
Suzana Cremasco, doutora em direito pela UFMG, professora de processo civil do IBMEC, advogada especialista em gestão de disputas - (crédito: Divulgação )

Por Suzana Cremasco* — A promessa constitucional de acesso à Justiça nunca foi apenas uma garantia formal. Ela representa o compromisso de que nenhum cidadão ficará sem resposta diante da violação de seus direitos. Não por outra razão, propostas — legislativas ou judiciais — que condicionam esse acesso a etapas prévias obrigatórias merecem atenção redobrada, pois sob o argumento da eficiência, corre-se o risco de transformar um direito fundamental em um percurso condicionado.

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É sabido que o Poder Judiciário brasileiro convive, há décadas, com um volume expressivo de demandas, especialmente no campo do direito do consumidor. Dados recentes indicam milhões de processos envolvendo relações contratuais e pedidos de indenização, o que, frequentemente, alimenta diagnósticos simplistas sobre uma suposta "judicialização excessiva". No entanto, reduzir esse fenômeno a um problema de litigiosidade — excessiva ou abusiva — ignora uma questão mais profunda: a persistente falha estrutural na prevenção e resolução adequada de conflitos nas relações de consumo.

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É nesse contexto que ressurge, com força, a proposta de exigir do consumidor a demonstração de tentativa prévia de solução extrajudicial como condição para o acesso ao Judiciário. A discussão, inicialmente travada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e, hoje, em pauta no Superior Tribunal de Justiça, revela uma tensão central do processo civil contemporâneo: como incentivar métodos consensuais de resolução de conflitos sem esvaziar o direito fundamental de acesso à Justiça.

A Constituição Federal é clara ao assegurar que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação judicial. O Código de Processo Civil, por sua vez, encampou um sistema de justiça multiportas, que valoriza a autocomposição, sem, contudo, estabelecer, como regra geral, a obrigatoriedade de tentativa prévia.

Nesse cenário, a eventual consolidação desse requisito — em linha do que decidiu o TJMG, portanto, não é apenas uma mudança procedimental — trata-se de uma inflexão relevante no modo como se compreende o próprio direito de ação.

Sob o argumento da eficiência, busca-se filtrar demandas que poderiam ser resolvidas por canais como SACs, Procons ou plataformas digitais. É inegável que, em determinados casos, tais mecanismos podem proporcionar soluções mais céleres e menos onerosas. O problema reside em transformar essa possibilidade em condição obrigatória, especialmente em um cenário marcado por profundas assimetrias informacionais e estruturais entre fornecedores e consumidores, em um país de dimensões e disparidades continentais como o Brasil.

A imposição de uma etapa prévia obrigatória tende a produzir efeitos seletivos. Consumidores mais informados e organizados conseguirão cumprir as exigências formais. Os mais vulneráveis - porque menos instruídos, com idade avançada ou vivendo em condições precárias — que são justamente aqueles que mais necessitam da tutela jurisdicional — poderão encontrar novas barreiras e, é preciso dizer, terem a sua proteção excluída. O risco, portanto, não é apenas de redução de demandas, mas de exclusão silenciosa de direitos.

Além disso, a ausência de parâmetros claros sobre a extensão e a forma dessa exigência pode gerar um cenário de insegurança jurídica. A depender da interpretação judicial, processos poderão ser extintos por insuficiência de comprovação de tentativas extrajudiciais, criando um mosaico de decisões divergentes e reforçando a imprevisibilidade do sistema.

O desafio não está, portanto, em negar a importância das soluções consensuais, mas em evitar que elas sejam instrumentalizadas como filtros de acesso. Incentivar o uso das múltiplas portas do sistema de solução de conflitos e estimular a autocomposição é compatível com o modelo constitucional. Condicioná-la, de forma rígida, ao exercício do direito de ação pode representar um deslocamento perigoso de foco: do acesso à Justiça para a contenção de demandas.

A discussão em curso, portanto, não diz respeito apenas à organização do sistema de Justiça ou à redução de seu volume de demandas. Trata-se, em última análise, de definir se o acesso à Justiça continuará sendo compreendido como um direito fundamental incondicionado ou se passará a ser progressivamente condicionado ao cumprimento de etapas prévias, muitas vezes inacessíveis a quem mais precisa.

Em um cenário de profundas desigualdades, transformar o acesso em percurso obrigatório — e não em garantia — pode significar, na prática, deslocar o centro do processo civil: da proteção de direitos para a gestão de fluxos. E esse é um movimento que, sob o pretexto da eficiência, corre o risco de esvaziar aquilo que o sistema deveria, antes de tudo, assegurar. 

Doutora em direito pela UFMG, professora de processo civil do IBMEC, advogada especialista em gestão de disputas*

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postado em 16/04/2026 04:00
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