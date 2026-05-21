Escala 6x1: os impactos para empresas e trabalhadores

Por Eduardo Reuter* — Toda vez que uma nova proposta trabalhista surge no Brasil, o discurso é o mesmo: proteger o trabalhador. No debate sobre o fim da escala 6x1, a lógica se repete. A discussão gira em torno de dignidade, qualidade de vida e direitos.

Tudo isso importa. Mas, talvez, exista uma pergunta anterior a essa discussão: Por que, mesmo depois de décadas de leis trabalhistas cada vez mais rígidas, tantos brasileiros continuam fugindo da formalidade? E por que, mesmo cercado de regras criadas supostamente para protegê-lo, o trabalhador brasileiro ainda sente que sua vida não melhora na mesma velocidade das promessas?

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Nos últimos anos, milhões de pessoas escolheram trabalhar em plataformas como Uber, iFood e aplicativos semelhantes. Não porque esses modelos sejam perfeitos, mas porque oferecem algo que boa parte do mercado tradicional deixou de oferecer: autonomia.

Quem conversa com motoristas e entregadores escuta frequentemente as mesmas frases: "Na diária eu ganho mais." "Tenho liberdade." "Se eu quiser ganhar mais, eu trabalho mais."

Existe uma relação direta entre esforço, disponibilidade e renda. E isso mudou a forma como muita gente enxerga trabalho. A reação política veio rápido. Logo começaram as propostas de regulamentação, taxas, contribuições e novas obrigações. Sempre acompanhadas da mesma justificativa: proteger o trabalhador.

Mas há uma contradição difícil de ignorar, ou seja, se esses modelos eram tão ruins, por que milhões de pessoas entraram neles voluntariamente? E por que tantas continuam preferindo permanecer ali, mesmo conhecendo os riscos e a ausência de garantias tradicionais?

Talvez, porque a discussão real não seja apenas sobre segurança, seja também sobre liberdade. Liberdade de escolher quanto trabalhar. Liberdade de negociar diretamente quanto receber. Liberdade de organizar a própria rotina, os próprios horários e até os próprios riscos.

Na prática, é isso que milhões de trabalhadores informais já fazem todos os dias. Os motoristas de aplicativo escolhem quando ligar o aplicativo. Entregadores decidem quantas horas querem trabalhar. Muitos profissionais passaram a combinar múltiplas fontes de renda ao invés de depender de um único vínculo rígido. Talvez, esse movimento esteja mostrando uma mudança mais profunda: parte dos trabalhadores não quer apenas proteção.

Quer também autonomia. O que se observa, é que existe uma mudança silenciosa acontecendo. Muitos jovens já não associam proteção à liberdade de crescer. Eles querem autonomia, mobilidade e possibilidade de construir a própria trajetória.

Enquanto o mercado caminha para relações mais flexíveis, personalizadas e negociáveis, boa parte da discussão política ainda parte da ideia de que existe um modelo ideal de trabalho que precisa ser definido de cima para baixo.

O problema é que quase nunca se discute os interesses políticos e os efeitos colaterais dessas decisões. Mais custo para contratar gera menos contratação. Mais rigidez para demitir gera mais medo de contratar. Mais burocracia reduz oportunidades, principalmente para quem está começando.

O caso do piso nacional da enfermagem, por exemplo, mostrou isso de forma clara. A proposta surgiu com forte apoio popular e intenção legítima. Na prática, muitas instituições responderam reduzindo contratações, ajustando escalas e aumentando pressão operacional para absorver os custos.

Recentemente, motoristas de aplicativo também foram ao Congresso defender justamente o oposto do que muitos políticos diziam defender por eles. O recado era simples: não queriam perder autonomia em troca de mais descontos, contribuições e promessas futuras nas quais muitos já não acreditam mais.

O mercado reage à realidade econômica, independentemente do discurso político. Enquanto isso, cresce o número de brasileiros buscando renda justamente nos espaços menos controlados pela estrutura tradicional. Não porque odeiem direitos, mas porque procuram mobilidade, flexibilidade e possibilidade de crescer mais rápido.

Talvez, exista um ponto que raramente aparece no debate público: e se parte das medidas criadas para "proteger" o trabalhador estiver, aos poucos, tornando o trabalho formal menos atrativo, menos acessível e mais difícil de existir? Porque no fim, talvez a discussão não seja apenas sobre direitos trabalhistas. Talvez seja sobre uma pergunta muito maior: o trabalhador brasileiro é incapaz de decidir o que é melhor para a própria vida?

Existe uma mudança silenciosa acontecendo e muitos trabalhadores já enxergam, em parte desse discurso de proteção, uma lógica de controle. Eles querem autonomia, mobilidade e possibilidade de crescimento mais rápido.

Presidente do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte*

