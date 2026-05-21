A Lei Magnitsky e a soberania

Por Atalá Correia*, Marilda de Paula Silveira** e Mariana Raquel Pereira Alvares Mendes*** — Celebrada em sua adoção, a chamada Lei Global Magnitsky transformou em algo muito maior do que um instrumento de justiça tardia. Na sua origem, ela foi criada para que os EUA pudessem punir violadores de direitos humanos e corruptos ao redor do globo. A lei deve seu nome ao caso do advogado russo Sergei Magnitsky, morto em uma prisão de Moscou em 2009. Entretanto, hoje, ela é uma das principais ferramentas com que os EUA projetam poder muito além de suas fronteiras, sem disparar um tiro.

O mecanismo é simples no papel: o governo americano coloca pessoas e empresas estrangeiras em uma lista de sancionados. A partir daí, seus bens sob jurisdição dos EUA são bloqueados, viagens são restringidas e cidadãos e empresas americanas ficam proibidos de negociar com esses alvos.

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Na prática, porém, o efeito não para aí. Em um mundo em que quase todo grande negócio passa pelo dólar e por bancos que, de algum modo, dependem do sistema financeiro americano, ninguém quer correr o risco de ser punido por "negócios inconvenientes". Como resultado, bancos e plataformas digitais pelo planeta ampliam, por conta própria, o alcance das sanções.

A lógica do compliance e da gestão de risco faz o resto. Basta o nome aparecer na lista do governo americano para que contas sejam fechadas, contratos rescindidos e pagamentos bloqueados, inclusive em países que jamais adotaram formalmente aquela sanção. A regra administrativa dos EUA, acoplada a softwares de monitoramento e a políticas internas rígidas, transforma um ato unilateral em exclusão global.

A eficácia transnacional da Lei Magnitsky impõe aos sancionados uma severa restrição a serviços essenciais, tal como uma espécie de "morte civil". O sancionado continua, no papel, com direitos garantidos pela Constituição de seu país. Todavia, sem conta bancária, sem meios de pagamento, sem acesso a plataformas digitais e serviços em nuvem, sua vida econômica e social fica paralisada. A propriedade existe no registro, mas não funciona na prática.

O regime passou por três fases. Na primeira, o foco eram atrocidades evidentes: tortura em presídios russos, campos de detenção em Xinjiang, limpeza étnica em Myanmar. Na segunda, a sanção virou ferramenta geopolítica, mirando oligarcas, redes de corrupção e figuras influentes em regimes considerados problemáticos, de Riad a países do Leste Europeu.

Na fase mais recente, a fronteira se desloca para um terreno ainda mais sensível: o das instituições. Projetos e debates no Congresso americano sobre sancionar promotores do Tribunal Penal Internacional ou ministros de cortes constitucionais estrangeiras mostram a lei sendo usada para pressionar decisões judiciais em outras democracias. A mensagem implícita é clara: certas interpretações de direitos fundamentais "custam caro" na rede financeira global.

Com isso, a Lei Magnitsky expõe uma mudança silenciosa na ideia de soberania. Estados continuam formalmente livres para julgar, legislar e decidir. Porém, se não controlam as infraestruturas críticas (compensação em dólar, grandes bancos, plataformas digitais), devem, na prática, obedecer àquilo que é objeto de decisão administrativa em Washington.

Entre a defesa de direitos humanos e o uso estratégico do direito como arma econômica, a linha é cada vez mais tênue. A mesma ferramenta que rompe zonas de impunidade em regimes autoritários pode, se mal calibrada, converter-se em tecnologia global de exclusão, capaz de impor uma pena sem fronteiras e sem juiz natural: a morte civil na era das redes.

Doutor e mestre em direito civil, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios*



Doutora e mestre em direito, professora de direito administrativo e eleitoral da EDB/IDP. Diretora do IBRADE, membro fundadora da ABRADEP e Vice-presidente do Instituto Brasiliense de Direito Eleitoral. Sócia da Silveira e Unes Advogados Associados**

Advogada, mestre em direito constitucional, pós-graduada em direito e criminologia***