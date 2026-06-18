Junho Violeta: uma agenda permanente para a Justiça

Por Noemia Porto* — Em poucas décadas, o Brasil deixou de ser um país jovem. O envelhecimento da população já se reflete nas famílias, nos serviços públicos e nas demandas que chegam ao sistema de justiça. A longevidade é uma conquista coletiva, mas também impõe novos desafios. Que país estamos construindo para quem envelhece?

O Junho Violeta chama atenção para essa realidade ao promover a conscientização e o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Essa violência assume diversas formas: agressões físicas, negligência, exploração patrimonial, fraudes digitais, violência psicológica, isolamento social e preconceito etário. Muitas vezes, ocorre dentro do próprio ambiente familiar, em relações marcadas por afeto, dependência, confiança ou medo. Por isso, seu enfrentamento exige políticas públicas consistentes, coordenação institucional e atuação permanente.

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Essa percepção foi reforçada na audiência pública realizada em junho de 2026 na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados. Ficou evidente que leis e políticas públicas são indispensáveis, mas só produzem resultados quando alcançam concretamente quem delas necessita. A garantia de direitos depende da atuação articulada da Justiça, assistência social, saúde, segurança pública, dos conselhos de direitos e da sociedade civil.

Nesse contexto, o Poder Judiciário possui responsabilidades próprias. Não lhe cabe substituir as demais políticas públicas, mas garantir acesso à justiça, prevenir revitimizações, responder adequadamente às violações de direitos e aperfeiçoar seus serviços para atender uma população cada vez mais longeva. É nesse cenário que o CNJ vem consolidando uma política judiciária voltada às pessoas idosas.

A temática integra a atuação do CNJ há quase duas décadas, especialmente por meio da orientação aos tribunais sobre a prioridade processual prevista em lei. Nos últimos anos, entretanto, a discussão ganhou nova dimensão. A pessoa idosa não necessita apenas de processos mais céleres. Necessita de atendimento adequado, escuta qualificada, dados confiáveis e instituições capazes de compreender as múltiplas realidades do envelhecimento.

Não existe uma única forma de envelhecer. Gênero, raça, deficiência, orientação sexual, renda, território, vínculos familiares e acesso à tecnologia influenciam riscos, vulnerabilidades e barreiras. Reconhecer essas diferenças é essencial para que o sistema de justiça ofereça respostas efetivas e compatíveis com a diversidade da população.

Um marco foi a Resolução CNJ 520/2023, que instituiu a Política Judiciária sobre Pessoas Idosas e suas Interseccionalidades. A medida reafirma que os direitos da pessoa idosa também constituem tema de direitos humanos, governança judicial e qualidade da prestação jurisdicional.

A política parte de uma premissa fundamental: a pessoa idosa é sujeito de direitos, titular de autonomia e dignidade. Garantir direitos não significa infantilizar ou substituir vontades, mas reconhecer escolhas, preservar vínculos, prevenir violações e assegurar que as instituições estejam preparadas para agir quando direitos forem ameaçados.

O CNJ tem buscado transformar essas diretrizes em ações concretas. A política estimula a formação de magistrados e servidores, fortalece a articulação com redes de proteção, orienta o tratamento adequado das denúncias, incentiva a produção de dados e aprimora o monitoramento dos processos envolvendo pessoas idosas. Também promove a identificação da idade das partes nos sistemas processuais e no DataJud.

Na mesma direção caminham iniciativas como o Comitê Nacional sobre Pessoas Idosas e suas Interseccionalidades, o Selo Tribunal Amigo da Pessoa Idosa e a inclusão da política no Prêmio CNJ de Qualidade 2026. Ao reconhecer e incentivar ações dos tribunais, o CNJ sinaliza que essa agenda deve integrar a governança judicial e os parâmetros de qualidade da Justiça brasileira.

O envelhecimento da população não é um desafio do futuro, mas uma realidade do presente. Por isso, o Judiciário deve reduzir barreiras de acesso, enfrentar o etarismo, qualificar o atendimento e assegurar que a prioridade prevista em lei produza resultados concretos. O Junho Violeta é um importante momento de conscientização, mas a promoção dos direitos das pessoas idosas deve constituir uma agenda permanente. Ao estruturar uma política judiciária nacional e induzir boas práticas, o CNJ contribui para que o sistema de justiça esteja preparado para um país que envelhece rapidamente.

Juíza do Trabalho e Conselheira do CNJ*