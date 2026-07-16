Crimes no metaverso: a Justiça diante de uma nova fronteira

Por Marcus Gusmão* — O avanço tecnológico tem imposto ao Direito Penal desafios cada vez mais complexos, e o metaverso surge como um dos mais instigantes. Trata-se de um ambiente virtual imersivo, no qual interações sociais, econômicas e até afetivas são reproduzidas por meio de avatares. Nesse contexto, a pergunta que se impõe é: pode a Justiça punir crimes cometidos nesse universo digital?

A resposta, sob a ótica penal contemporânea, é afirmativa ainda que com ressalvas relevantes. O Direito Penal não se limita ao espaço físico. Sua incidência está ligada à proteção de bens jurídicos, como a dignidade, a liberdade e o patrimônio. Assim, se uma conduta praticada no metaverso viola esses bens, não há razão jurídica para afastar a possibilidade de responsabilização.

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Casos de assédio, importunação sexual e fraudes já vêm sendo discutidos nesse ambiente. Estudos apontam que crimes tradicionais estão sendo reproduzidos no mundo virtual, inclusive com impactos psicológicos reais nas vítimas (Recima21?). Isso reforça a compreensão de que o dano não depende da materialidade física, mas da lesão efetiva ao indivíduo.

Além disso, autoridades e organismos internacionais já começam a se adaptar a essa nova realidade. Há iniciativas voltadas à investigação de delitos no metaverso, reconhecendo que a criminalidade acompanha a evolução tecnológica (Revista JRG?). No Brasil, inclusive, já se registram experiências iniciais de atuação estatal nesse ambiente, sinalizando que o sistema de Justiça não está alheio ao fenômeno (Carreira e Sartorello?).

Entretanto, a aplicação da lei penal ao metaverso enfrenta obstáculos relevantes. O primeiro deles é a identificação dos autores, muitas vezes protegidos por avatares e sistemas descentralizados. Soma-se a isso a dificuldade de delimitar jurisdição, já que as interações ocorrem em ambiente globalizado. Por fim, há lacunas normativas, uma vez que o ordenamento jurídico ainda não contempla de forma específica as condutas praticadas nesses espaços.

Diante desse cenário, impõe-se uma releitura dos institutos tradicionais do Direito Penal. Mais do que criar novos tipos penais, é necessário interpretar os já existentes à luz das novas tecnologias, garantindo que a proteção dos direitos fundamentais não seja esvaziada no ambiente virtual.

O metaverso não é um território sem lei. Ao contrário, é uma extensão das relações humanas com os mesmos conflitos, riscos e responsabilidades. O desafio do Direito Penal, portanto, não é decidir se deve atuar, mas como fazê-lo de forma eficaz, proporcional e compatível com as garantias constitucionais.

Em última análise, punir crimes no metaverso é não apenas possível, mas necessário. A omissão estatal nesse campo significaria admitir um espaço de impunidade incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Advogado especialista em direito penal*

