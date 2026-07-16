Nova oportunidade para empresas reduzirem dívidas com o governo

Mais do que uma simples renegociação, a transação tributária passou a integrar a gestão estratégica das empresas - (crédito: pacifico)

Por Daniel Ângelo Luiz da Silva* — A publicação do Edital PGFN 6/2026 abriu uma nova janela de negociação para empresas com débitos inscritos em dívida ativa da União. A medida reforça a consolidação da transação tributária como instrumento de reorganização de passivos fiscais e de recuperação de créditos públicos.

Mais do que uma simples renegociação, a transação tributária passou a integrar a gestão estratégica das empresas. A regularização de débitos federais pode influenciar diretamente a emissão de certidões negativas, o acesso a crédito, a participação em licitações, a celebração de contratos públicos e privados, além de reduzir riscos de bloqueios patrimoniais e restrições operacionais.

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O Edital PGFN 6/2026 permite adesão a diferentes modalidades de transação, como as baseadas na capacidade de pagamento do contribuinte, em créditos classificados como de difícil recuperação ou irrecuperáveis, o edital permite que empresas com débitos na Dívida Ativa da União de até R$ 45 milhões renegociem suas dívidas. Cada modalidade possui critérios próprios, exigindo análise técnica individualizada.

Na prática, empresas com débitos federais inscritos em dívida ativa podem reorganizar passivos, reduzir encargos e obter maior previsibilidade financeira. No entanto, a adesão ao programa deve ser precedida de avaliação cuidadosa, considerando não apenas os descontos oferecidos, mas a sustentabilidade da negociação no médio e longo prazo.

A decisão deve levar em conta o valor consolidado da dívida, o impacto no fluxo de caixa, a existência de garantias, execuções fiscais em andamento, a regularidade de certidões e eventuais discussões administrativas ou judiciais. Uma análise inadequada pode comprometer a saúde financeira e jurídica da empresa.

O relatório PGFN em Números 2026 evidencia a relevância crescente da transação tributária no cenário fiscal brasileiro. Em 2025, o mecanismo possibilitou a recuperação de R$ 30,8 bilhões aos cofres públicos, com mais de 826 mil transações formalizadas, consolidando o modelo consensual de cobrança de créditos federais.

Em 2026, o Edital PGFN 6/2026 amplia esse movimento ao oferecer novas condições para regularização de débitos com a União. O prazo de adesão segue aberto até 30 de setembro de 2026, às 19h, representando uma oportunidade relevante para empresas que buscam reorganização fiscal e estabilidade financeira. Diante desse cenário, a orientação técnica especializada é essencial antes da adesão. A avaliação por profissionais de direito tributário permite identificar riscos, enquadramento adequado, impactos financeiros e efeitos sobre processos em curso, garantindo decisões mais seguras e estratégicas.

Advogado especialista em dívidas tributaristas do escritório Galvão & Silva*

