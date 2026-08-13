InícioDireito e Justiça
Eleições 2026

O que os candidatos ao GDF propõem para melhorar a Justiça

Respostas ao Direito&Justiça mostram convergência na defesa da cooperação entre Executivo e instituições, mas revelam prioridades distintas, do acesso à Justiça ao sistema prisional e à prevenção da violência

Candidatos ao Governo do Distrito Federal nas Eleições de 2026 - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Candidatos ao Governo do Distrito Federal nas Eleições de 2026 - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O caderno Direito&Justiça consultou os 11 candidatos ao Governo do Distrito Federal sobre as propostas para a área de Justiça. Eles têm um ponto em comum: a defesa de uma atuação do Executivo em cooperação com o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sem interferência na autonomia das instituições. Entre as medidas apresentadas estão o fortalecimento e a descentralização da Defensoria, a ampliação da mediação e da conciliação, a digitalização de serviços e processos e a criação de estruturas para levar orientação jurídica às regiões mais vulneráveis.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As diferenças aparecem nas prioridades. Enquanto parte dos candidatos concentra as propostas no acesso à Justiça e na prevenção de conflitos, outros destacam o sistema penitenciário, a ressocialização de presos, o combate à violência contra as mulheres e o uso de tecnologia. Há ainda propostas de mudanças mais profundas no funcionamento do sistema de Justiça, como a eleição de magistrados e a substituição do STF por uma corte constitucional com ministros eleitos, defendidas pelo candidato do PCO.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Entre as iniciativas citadas estão postos itinerantes e Casas de Direitos e Cidadania, expansão do atendimento da Defensoria nas regiões administrativas, mutirões para acelerar processos, redes de mediação comunitária e ferramentas digitais para acompanhar demandas. As respostas também convergem em um diagnóstico: quando o governo resolve problemas administrativos de forma mais rápida e eficiente, reduz a necessidade de o cidadão recorrer à Justiça. A cooperação entre os Poderes e órgãos de Justiça também é apontada pelas próprias instituições como importante para aprimorar os serviços públicos no DF.

Veja o que eles propõem:

Celina Leão (PP)

O governo sempre atuará no sentido de apoiar a Justiça naquilo que for necessário e dentro de suas possibilidades jurídicas e econômicas. Vamos modernizar o sistema penitenciário e fortalecer a Policia Penal, incorporando tecnologias de controle, fiscalização e inteligência para impedir comunicações ilícitas. E assim aumentar a segurança das unidades e evitar que estabelecimentos prisionais sejam utilizados como centros de comando de organizações criminosas. Trabalharemos no sentido de promover a ressocialização dos presos através da Funap, além de darmos todo o suporte aos órgãos de Justiça.

A ação do governo na Justiça sempre será articulada e integrada pelos diferentes órgãos administrativos. Com essa articulação institucional se diminui a judicialização. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por exemplo, já tem um acordo com a Justiça para diminuir o número de ações e promover a celebração de acordo. Já temos e vamos ampliar a criação de Núcleos de conciliação de processos estruturais que vem dando muito certo, como foi o caso da discussão em torno da abertura de creches que encerrou a fila e que contou com a presença do Ministério Publico do Distrito Federal e Territórios.

Do mesmo modo, pretendemos que a Secretaria de Saúde atue cada vez sintonizado com a Justiça no núcleo setorial que já vem atuando. Enfim, sempre buscaremos uma parceria efetiva com a Justiça para garantir os direitos dos cidadãos e melhorar o atendimento à população.

11/08/2026. Ed Alves CB/DA Press. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidata Celina Leão PP
11/08/2026. Ed Alves CB/DA Press. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidata Celina Leão PP (foto: Fotos: Ed Alves CB/DA Press)

Elisson Ferreira (Agir)

O Governo do Distrito Federal não deve interferir na autonomia do Tribunal de Justiça, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, mas pode contribuir para que a Justiça chegue mais rápido à população. O primeiro passo é o próprio Executivo cumprir a lei, responder no prazo, digitalizar processos e evitar que conflitos administrativos se transformem desnecessariamente em ações judiciais.

Nosso plano de governo, estruturado em 36 eixos, atribui à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos uma missão clara: fortalecer a defesa do consumidor, os direitos humanos, a cidadania, a liberdade religiosa, a proteção das minorias, a mediação de conflitos, as políticas antidrogas e o sistema socioeducativo. Também vamos regionalizar o acesso à orientação jurídica por meio das Estações de Cidadania Social e dos Núcleos AGIR Inclusão, reunindo documentação, assistência social e acesso a direitos para famílias vulneráveis e pessoas com deficiência.

Na regularização fundiária, propomos uma força-tarefa permanente, assistência técnica e jurídica gratuita, atendimento itinerante, a Central Território Legal e o acompanhamento digital de cada processo. Com o Governo de Vidro, contratos, decisões, prazos e responsáveis serão transparentes, fortalecendo a prevenção e o combate à corrupção.

Nossa contribuição será construir um Executivo que coopere com as instituições, previna conflitos e não obrigue o cidadão a peregrinar para ter seus direitos reconhecidos. Justiça de verdade é a que chega à ponta: mais próxima, mais simples, mais rápida e igual para todos.

11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Elisson Ferreira do Agir.
11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Elisson Ferreira do Agir. (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

José Roberto Arruda (PSD)

O DF possui ampla capacidade instalada nas áreas de justiça, cidadania, assistência social, segurança, direitos humanos e mediação. O desafio não consiste simplesmente em criar novas estruturas, mas em integrar essas capacidades, aproximá-las das pessoas e garantir que cada cidadão encontre a solução adequada no menor tempo possível. O governo atuará como coordenador e catalisador dessa rede, respeitando integralmente a autonomia das instituições do Sistema de Justiça e construindo mecanismos permanentes de cooperação com a Defensoria Pública, TJDFT, MPDFT, OAB/DF, universidades, cartórios, organizações sociais e comunidades.

Entre as ações, estão a Rede Móvel Integrada de Cidadania — Justiça e Serviços Perto de Você, que consiste em implantar atendimento público itinerante permanente nas regiões de maior vulnerabilidade e demanda reprimida, utilizando unidades móveis e estruturas comunitárias existentes para reunir, em um único ponto, serviços como documentação, Na Hora e orientação jurídica. Todos os atendimentos serão integrados ao GDF na Palma da Mão, permitindo ao cidadão acompanhar digitalmente sua demanda após o atendimento presencial.

Implantar, por cooperação interinstitucional, uma Rede Distrital de Justiça Comunitária e Mediação, aproveitando e ampliando experiências existentes da Defensoria Pública, TJDFT e demais instituições.

Implantar o DF Acolhedor, uma rede integrada de prevenção, acolhimento e proteção às pessoas vítimas de discriminação, intolerância, violência ou grave violação de direitos humanos, com uma Central Integrada de Acolhimento e Gestão de Casos, funcionando 24 horas para triagem de risco e encaminhamento, com equipes especializadas de atendimento psicossocial, orientação jurídica e articulação com segurança pública, saúde, assistência social, Defensoria e demais integrantes da rede de proteção.

Implantar a Plataforma Governo Inteligente, que incorpora indicadores de acesso à Justiça, conflitos comunitários, violações de direitos e demanda por serviços de cidadania.

E promover uma mudança conceitual: o cidadão não terá que descobrir qual órgão resolve seu problema. Será responsabilidade do Estado encontrar a solução e conduzi-lo até ela. Uma política pública de acesso à Justiça centrada no cidadão.

11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Jose Roberto Arruda do (PSD)
11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Jose Roberto Arruda do (PSD) (foto: Ed alves/CB/D.A Press)

Kiko Caputo (Novo)

Aproximando o cidadão dos seus direitos e fortalecendo a integração entre o GDF, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os demais órgãos do sistema de Justiça. A proposta é ampliar a mediação de conflitos e a justiça restaurativa, fortalecer o sistema socioeducativo e a reinserção social, melhorar o atendimento às vítimas de violência e integrar os serviços públicos para reduzir a burocracia e evitar que as pessoas tenham de percorrer diferentes órgãos para resolver um problema. O objetivo é prevenir conflitos, ampliar o acesso à Justiça e tornar a proteção de direitos mais rápida, coordenada e efetiva.

11/08/2026. Ed Alves CB/DA Press. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Kiko Caputo
11/08/2026. Ed Alves CB/DA Press. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Kiko Caputo (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Leandro Grass (PT)

Há um princípio que temos de respeitar: não cabe ao governador interferir nos trabalhos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública.Mas a primeira contribuição que podemos dar é fortalecer a Defensoria Pública, que opera no limite. Vamos apoiar a estrutura e a capilaridade do atendimento nas regiões administrativas, porque o acesso à justiça, para quem não pode pagar advogado, começa ali.

A segunda é levar a resolução de conflitos para perto das pessoas, com Casas de Direitos e Cidadania nas regiões administrativas, espaços de mediação, conciliação, orientação jurídica e emissão de documentos, em parceria com a Defensoria e o Poder Judiciário. 

A terceira é a que mais salva vidas: o Pacto contra o Feminicídio. Nos primeiros cem dias, faremos um pacto formal com o TJ, o MP, a Defensoria e as polícias civil e militar, para que a medida protetiva funcione na prática, com classificação de risco em todas as ocorrências, fiscalização ágil e monitoramento eletrônico do agressor. Levar a Justiça e a segurança a agirem juntas, antes da tragédia, é a contribuição mais urgente que um governo pode dar.

Por fim, prevenir na origem: regularização fundiária com prazo, transparência dos dados públicos e segurança jurídica para quem mora e para quem empreende. Um Estado que cumpre a lei, presta contas e trata a todos igualmente contribui para a Justiça porque a melhor causa é a que não precisa existir.

Leandro Grass para a Sabatina do Correio
Leandro Grass para a Sabatina do Correio (foto: Ed. Alves/CB/D.A.Press)

Paula Belmonte (PSDB)

O Judiciário é um Poder independente e essa independência precisa ser respeitada. Como governadora, quero estabelecer uma relação de diálogo e cooperação institucional com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria e as demais instituições do sistema de Justiça.

Queremos fortalecer a cooperação em áreas como proteção às mulheres, crianças e atendimento às populações vulneráveis e principalmente no combate à corrupção. Um governo eficiente também ajuda a reduzir a judicialização. O cidadão não deve precisar entrar na Justiça para conseguir aquilo que o Estado tem obrigação de entregar.

Acredito que o papel do Governo do Distrito Federal é fazer a sua parte para que o cidadão tenha seus direitos garantidos e não precise recorrer à Justiça para resolver aquilo que o próprio governo deveria solucionar. Vamos investir em digitalização, integração de informações e mediação de conflitos para melhoria dos serviços públicos.

11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Paula Belmonte do (PSDB)
Paula Belmonte do (PSDB) (foto: Ed alves/CB/D.A Press)

Ricardo Cappelli (PSB)

Fortalecer a Justiça no Distrito Federal passa, necessariamente, por garantir que ela esteja ao alcance de todos. Isso exige uma Defensoria Pública forte, valorizada e presente nos territórios, com ampliação do número de defensores, servidores e equipes de apoio para atender com rapidez e dignidade quem mais precisa. Justiça que demora, que está distante ou que não alcança os mais vulneráveis é justiça que não chega.

É preciso democratizar o acesso à Justiça, levando postos permanentes da Defensoria Pública para todas as cidades do DF que ainda não contam com atendimento adequado. Ao mesmo tempo, devemos ampliar e fortalecer as parcerias com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, somando esforços em iniciativas como o *Pop Rua Jud*, que aproxima o sistema de Justiça da população em situação de rua e reúne diferentes instituições e serviços para garantir direitos e cidadania.

A Justiça precisa estar onde o povo está. Mais servidores, mais estrutura, Defensoria presente em todas as regiões e integração entre Defensoria, Tribunal de Justiça e demais instituições significam cidadania, proteção de direitos e redução das desigualdades. Fortalecer essa rede é fazer com que o acesso à Justiça deixe de ser um privilégio e seja, de fato, um direito de todos.

Ricardo Cappelli promete aplicativo público para motoristas e meta de deslocamento de até uma hora
Ricardo Cappelli promete aplicativo público para motoristas e meta de deslocamento de até uma hora (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

Rico Pinheiro (PRTB)

A Justiça precisa ser respeitada, e quem faz a Justiça também. Magistrados e servidores enfrentam uma rotina pesada, decisões complexas e uma enorme quantidade de processos. Não precisamos de confronto com o Judiciário. Precisamos dar condições para que ele trabalhe melhor.

No Distrito Federal, a demanda é grande e ainda há processos que levam tempo demais para chegar ao fim. Quem está esperando uma decisão não pode sentir que seu problema ficou esquecido.

O Governo Federal pode ajudar de forma prática: mais tecnologia, fóruns modernos, digitalização e inteligência artificial para cuidar de tarefas repetitivas, sempre como ferramenta de apoio, nunca para substituir quem decide.

Também precisamos fortalecer as equipes, valorizar quem trabalha na Justiça e incentivar a conciliação antes que todo conflito vire processo. Defendo uma relação de respeito e cooperação com o TJDFT, o Ministério Público, a OAB e o CNJ. Cada instituição tem seu papel e sua independência deve ser preservada.

O Executivo não deve dizer à Justiça como julgar. Deve ajudar a criar as condições para que ela julgue melhor, mais rápido e mais perto das pessoas.

11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Rico Pinheiro do (PRTB)
11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Rico Pinheiro do (PRTB) (foto: Ed alves/CB/D.A Press)

Robson Raymundo (PSTU)

Para nós do PSTU o foco seria o Fortalecimento da Defensoria Pública. O acesso à Justiça não pode ser um privilégio de quem pode pagar. Vamos priorizar investimentos orçamentários para a ampliação da Defensoria Pública do DF, com a realização de novos concursos públicos e a descentralização do atendimento para as Regiões Administrativas de maior vulnerabilidade social, garantindo assistência jurídica gratuita e de qualidade à população trabalhadora.

Organizar mutirões da defensoria pública para garantir o direito à pensão alimentícia. E também, para revisar processos de prisão preventiva e provisória para evitar detenções injustas e abusivas.

11/08/2026. Ed Alves CB/DA Press. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Robson Raymundo
11/08/2026. Ed Alves CB/DA Press. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Robson Raymundo (foto: Ed Alves CB/DA Press.)

Saiba Mais

Samara Mineiro (UP)

O Brasil tem a 3° maior população carcerária do mundo, realidade que só beneficia as facções criminosas que se utilizam disso para recrutar. Nosso compromisso será trocar a lógica do encarceramento em massa pela lógica da prevenção da violência e proteção de direitos. Na perspectiva de prevenção, um exemplo que iremos fazer é sobre os crimes de furto e assalto de celulares, nesse sentido iremos usar iniciativas de inteligência para cruzar dados de boletins de ocorrência com informações de IMEI, para recuperar os celulares. Com isso diminuir a incidência desses crimes.

Vamos ampliar ações nos territórios vulneráveis com o Atendimento Itinerante, fortalecer políticas de reinserção para egressos, já que iremos combater a superlotação das unidades prisionais com uma força-tarefa na Vara de Execuções Penais para realizar o mutirão processual penal dos internos que ainda aguardam julgamento. 

Daremos prioridade em combater a violência contra as mulheres. O governo Ibaneis/Celina nada fez nesse sentido. Para isso iremos ampliar o número de DEAMs com atendimento 24h e em mais Ras, também iremos ampliar as casas abrigos e de Referência. Além de acatar as recomendações do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura para a Unidade de Internação Feminina do Gama, para que as menores infratoras sejam ressocializadas pelo Estado.

11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Samara Mineiro do (UP)
11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Samara Mineiro do (UP) (foto: Ed alves/CB/D.A Press)

Expedito Mendonça (PCO)

O PCO defende que todos, indistintamente, tenham acesso gratuito à defesa, garantida pelo Estado. Mais importante que isso, o PCO defende que todos os magistrados da Justiça, não só do DF, mas de todo o País, sejam eleitos pela população por escrutínio direto. Defendemos também a extinção do STF, substituindo a "corte suprema" por uma corte constitucional com todos os ministros-juízes eleitos, com mandato revogável.

 

11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Expedito Mendonça do PCO.
11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Expedito Mendonça do PCO. (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

  • 11/08/2026. Ed Alves CB/DA Press. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidata Celina Leão PP
    11/08/2026. Ed Alves CB/DA Press. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidata Celina Leão PP Foto: Fotos: Ed Alves CB/DA Press
  • 11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Expedito Mendonça do PCO.
    11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Expedito Mendonça do PCO. Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • 11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Elisson Ferreira do Agir.
    11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Elisson Ferreira do Agir. Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • 11/08/2026. Ed Alves CB/DA Press. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Kiko Caputo
    11/08/2026. Ed Alves CB/DA Press. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Kiko Caputo Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • Leandro Grass para a Sabatina do Correio
    Leandro Grass para a Sabatina do Correio Foto: Ed. Alves/CB/D.A.Press
  • Paula Belmonte do (PSDB)
    Paula Belmonte do (PSDB) Foto: Ed alves/CB/D.A Press
  • Ricardo Cappelli promete aplicativo público para motoristas e meta de deslocamento de até uma hora
    Ricardo Cappelli promete aplicativo público para motoristas e meta de deslocamento de até uma hora Foto: Ed Alves/CB/DA Press
  • 11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Rico Pinheiro do (PRTB)
    11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Rico Pinheiro do (PRTB) Foto: Ed alves/CB/D.A Press
  • 11/08/2026. Ed Alves CB/DA Press. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Robson Raymundo
    11/08/2026. Ed Alves CB/DA Press. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Robson Raymundo Foto: Ed Alves CB/DA Press.
  • 11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Samara Mineiro do (UP)
    11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Samara Mineiro do (UP) Foto: Ed alves/CB/D.A Press
  • 11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Jose Roberto Arruda do (PSD)
    11/08/2026. Sabatina com Candidatos ao Governo do Distrito Federal. Candidato Jose Roberto Arruda do (PSD) Foto: Ed alves/CB/D.A Press
  • Fortalecimento da Defensoria, atendimento jurídico nas regiões administrativas, digitalização, conciliação e ressocialização estão entre as principais medidas apresentadas pelos 11 concorrentes
    Fortalecimento da Defensoria, atendimento jurídico nas regiões administrativas, digitalização, conciliação e ressocialização estão entre as principais medidas apresentadas pelos 11 concorrentes Foto: Divulgação
  • Candidatos GDF
    Candidatos GDF Foto: Divulgação
  • Google Discover Icon

Ana Maria Campos

Editor II

Titular da coluna Eixo Capital e do blog CB Poder, formada em Comunicação pela UnB, com especialização em Mídias Sociais pelo Uniceub.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Ana Maria Campos e Maria Eduarda Lavocat
postado em 13/08/2026 06:00
SIGA
x