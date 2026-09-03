Se as eleições são a festa da democracia, os servidores públicos não foram convidados?

Por Jonatas Moreth* e Larissa Rodrigues** — Ser servidor público não significa renunciar à cidadania política. Ainda assim, às vésperas das eleições, uma sucessão de cartilhas, comunicados e orientações da administração pública tem ajudado a criar um ambiente em que manifestações políticas de servidores parecem estar permanentemente sob suspeita.
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Sem que tenha havido alteração normativa ou giro jurisprudencial da Justiça Eleitoral, órgãos da administração pública, subsidiados por pareceres da Advocacia-Geral da União e de seus jurídicos internos, vêm divulgando orientações excessivamente limitadoras do direito constitucional de manifestação política dos servidores públicos.
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A escalada chegou ao ponto de popularizar um conceito sem respaldo legislativo: o chamado "defeso eleitoral". O termo não poderia ser mais inadequado. Defeso, que no dicionário Michaelis significa "não permitido, proibido, vedado", também é popularmente associado ao período do ano em que determinadas atividades de pesca e caça são proibidas. A expressão "defeso eleitoral", portanto, induz à equivocada compreensão de que existiria um período em que o servidor não pode se manifestar politicamente.
Há condutas que devem ser rigorosamente coibidas durante o período eleitoral. A proteção contra o uso da máquina pública em benefício de candidaturas é indispensável. Mas proteger a administração pública de instrumentalização eleitoral é uma coisa. Restringir, de forma ampla, a manifestação política dos cidadãos que trabalham para o Estado é outra completamente diferente. É essa fronteira que algumas orientações administrativas parecem estar apagando.
Na Universidade Federal do ABC (UFABC), a título de exemplo, a Reitoria, mais uma vez subsidiada por parecer jurídico, divulgou comunicado público informando que, "para que a Universidade cumpra a legislação desde o início", seria necessária "a retirada prévia de todos os cartazes e material de divulgação", "mesmo aqueles afixados antes do período eleitoral". O comunicado afirma, ainda, não ser permitida a "distribuição de materiais eleitorais nas dependências da instituição".
A orientação chama atenção, especialmente, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 548. Ao tratar do ambiente universitário, o STF afirmou que "pluralismo não é unanimidade" e ressaltou a centralidade da livre manifestação e do pluralismo de ideias para a autonomia universitária e para a própria democracia.
A necessária proteção contra o uso da máquina pública em favor de candidaturas, portanto, não se confunde com a igualmente importante proteção ao direito de manifestação política e eleitoral dos servidores públicos.
Há muito se repete que as eleições são a festa da democracia. A expressão faz sentido, porque o período eleitoral representa uma das manifestações mais intensas da cidadania e da soberania popular: é quando a sociedade debate projetos, manifesta preferências e decide quem exercerá o poder político.
Mas, ao observarmos a teia de vedações, restrições e ameaças que passa a recair sobre o funcionalismo durante o chamado "defeso eleitoral", uma pergunta se impõe: se as eleições são a festa da democracia, os servidores públicos não foram convidados?
É legítimo e imperativo que administrações e gestores sejam firmes na aplicação do artigo 73 da Lei 9.504/1997 e das demais regras destinadas a impedir o uso da estrutura estatal em benefício eleitoral. O que não se pode admitir é que uma interpretação hipertrofiada dessas normas converta servidores públicos em cidadãos de segunda classe, cerceados em seus direitos políticos justamente no momento em que o debate sobre os rumos do país atinge seu ápice.
A pretexto de resguardar a impessoalidade e impedir o uso da máquina pública em favor de candidaturas, temos acompanhado ofícios e orientações sobre propaganda eleitoral que nem sempre fazem a necessária separação entre a estrutura do Estado e a ação individual do cidadão. Reforçam a possibilidade de apurações disciplinares, improbidade administrativa e multas. O resultado é preocupante: aquilo que deveria funcionar como orientação institucional corre o risco de se transformar em vigilância ostensiva sobre a conduta de cada servidor público.
Instala-se, assim, um cenário de potencial desestímulo à participação política e de afastamento dos servidores da grande festa da democracia. Cria-se uma perigosa presunção de ilicitude, pela qual manifestações críticas ou preferências políticas de quem possui vínculo funcional com o Estado podem ser preventivamente percebidas como desvio ético ou uso indevido do cargo.
É fundamental ter em mente que a condição de agente público não cassa a cidadania política. A neutralidade exigida das instituições não pode ser confundida com a neutralização ideológica das pessoas que nelas trabalham. Essa distinção é essencial.
Não se defende liberdade para utilizar cargo, função ou estrutura pública em benefício de qualquer candidatura. Defende-se algo anterior e mais elementar: que o necessário dever de impessoalidade do Estado não seja utilizado para retirar de quem trabalha para ele direitos políticos inerentes à condição de cidadão. Se as eleições são, de fato, a festa da democracia, não haverá plenitude nessa celebração enquanto servidoras e servidores públicos forem tratados mais como espectadores sob vigilância do que como cidadãos que também têm o direito de participar.
Advogado eleitoral, conselheiro seccional da OAB/DF e mestrando em direito constitucional pelo IDP*
Advogada sindical, conselheira seccional da OAB/DF e mestra em direito do trabalho pela Universidade de Coimbra**
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