Assédio eleitoral no trabalho: política pode ser assunto na empresa, pressão por voto não

Por Debora Cursine* — À medida que as eleições se aproximam, tenho percebido que uma dúvida começa a aparecer com mais frequência nas relações de trabalho: até onde empregadores, gestores e colaboradores podem falar sobre política dentro da empresa? A resposta exige equilíbrio.

Conversar sobre política, manifestar uma preferência ou ter opiniões diferentes faz parte da liberdade individual. O problema começa quando a hierarquia, o poder econômico ou a própria relação de emprego são utilizados para tentar influenciar a escolha política de alguém.

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É aí que entramos no campo do assédio eleitoral no trabalho. Na prática, ele pode aparecer de maneiras bastante claras, como uma ameaça de demissão caso determinado candidato vença. Mas também pode ocorrer de formas mais sutis: promessas de benefícios, pressão para participar de atos políticos, reuniões direcionadas a defender uma candidatura ou insinuações de que determinada escolha poderá trazer consequências profissionais.

Costumo destacar que o ponto central não é a opinião política do empregador ou do gestor, mas o peso que essa opinião pode assumir diante de quem depende daquela relação de trabalho.

Também é preciso atenção às decisões tomadas dentro da empresa. Uma promoção, uma demissão, a concessão de benefícios ou a distribuição de oportunidades não podem funcionar como prêmio ou punição pelo posicionamento político de um colaborador.

Como advogada trabalhista e empresarial, acredito que esse é um tema que precisa ser tratado pelas empresas antes que um problema aconteça. Orientar gestores, estabelecer limites claros e manter canais seguros para relatos são medidas importantes não apenas para reduzir riscos jurídicos, mas para preservar relações profissionais saudáveis.

Advogada especialista em direito do trabalho*

