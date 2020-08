Confira a programação do fim do semana nos drive-ins da cidade

PI Pedro Ibarra*

(foto: Uma Assessoria/Divulgação)

Brasília encontrou no drive-in o formato de entretenimento possível e viável para os tempos distanciamento e isolamento social. Com cada um em seu carro são possíveis shows, peças de teatro e filmes, que, na cidade, resistia com o Cine Drive-in bem antes de toda situação gerada pela pandemia. Assim, enquanto, não forem possíveis as aglomerações, essa é uma opção diferente de lazer no fim de semana brasiliense e apresenta variedade interessante de atrações para os próximos dias. O principal destaque é o até logo do Festival Drive-in. A série de atrações que tomou o aeroporto está na semana de encerramento, e tem mais três dias de programação.

Nesta sexta-feira (28/8), quem assume os palcos é a cantora Luiza Possi. Estreando no formato drive-in a artista preparou o show Piano e voz, um modelo intimista para que as pessoas possam aproveitar os maiores sucessos da carreira dela. “Estou muito ansiosa e muito feliz de poder sentir a vibração do público, mesmo que seja de dentro dos carros”, afirma Possi ao Correio. “O drive-in, no ponto de vista artístico, é uma sobrevivência da cultura, dos shows e do entretenimento. O público está morrendo de saudade, assim como nós, artistas, é uma salvação eu diria”, completa.

“Será um show com sucessos da minha carreira, que eu gosto de cantar, além de músicas novas. Será bem emocionante voltar a Brasília. Eu amo esse lugar, tenho uma relação própria com a cidade, com os fãs e com as pessoas”, fala Luiza Possi, sobre o novo show.

Ela conta, ainda, que, por mais que o modelo de show tenha mudado, no palco, ela continua com as mesmas características. “O público pode esperar: estarei de coração no palco, cantando com todo meu amor e querendo chegar cada vez mais perto do coração deles”, exalta a artista.

No sábado (29), a comédia assume o palco com o 1º Festival de Comédia Drive-in. Os humoristas Daniel Villas-Boas, Magno Martins, Stephanie Marques, Paulo Mansur e TJ Fernandes usam o espaço para tratar, de forma cômica, dos mais diversos assuntos e divertir o público.

Quem também estará presente de sexta a domingo é a turma do D.P.A, Os Detetives do Prédio Azul com uma peça adaptada para formato drive-in com o elenco da série.

O cantor Vitão seria a principal atração do domingo, dia do encerramento do festival. Contudo, a organização do evento avisou que o músico não poderá comparecer ao show devido a um problema de saúde. O show foi remarcado para setembro.

Pagode romântico

Material reflete a maior participação de Dilsinho na direção e produção musical e artística (foto: Rodolfo Magalhaes/Divulgação)

A cidade, no entanto, tem mais de um evento em drive-in. No Mané Garrincha, o Drive Show Brasília tem, nesta sexta, o Queen Experience tocando os maiores sucessos da banda de rock britânica para abrir o fim de semana. Sábado, a atração principal Dilsinho chega para o lançamento do DVD Open House. No domingo, tem programação para família toda, com a nova versão do O Rei Leão às 17h e um show de stand-up do humorista Matheus Ceará às 21h.

Outra opção fora de casa no fim de semana é o Drive-in do CCBB. Sexta, tem duas apresentações da Capivara Brass Band, às 19h e às 21h. Seguindo a programação, Oswald Amorim com o projeto Jazz também se apresenta em duas oportunidades, sábado, nos mesmos horários. No domingo, a música dá espaço para o cinema no filme nacional Os espetaculares, de André Pellenz.

*Estagiário sob supervisão de Igor Silveira

Drive Show

Hoje, Show do Queen Experience às 22h. Amanhã Show do Dilsinho também as 22h. Domingo, O rei leão às 17h e Stand-up do humorista Matheus Ceará às 21h. No Estacionamento do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Os ingressos podem ser adquiridos nas plataformas Furando a Fila e O que vem por aí e também nas lojas das Óticas Diniz e Bendito Food. Os preços variam entre R$ 90 e R$ 480 por carro. Cada carro, independentemente do tamanho, pode entrar com no máximo quatro pessoas. Classificação indicativa conforme a programação



Drive-in CCBB

Hoje, show da Capivara Brass Band às 19h e às 21h. Amanhã, Oswald Amorim com o projeto Jazz Ingressos às 19h e às 21h. Domingo filme Os espetaculares 19h e às 21h. R$ 50 por veículo. Classificação indicativa conforme programação.



Festival Drive-in

Hoje, show da Luiza Possi às 22h. Amanhã 1º Festival de Comédia Drive-in às 22h. Hoje, amanhã e domingo, Espetáculo D.P.A. às 17h e às 19h30. No Aeroporto Internacional de Brasília. Os ingressos para cada sessão podem ser adquiridos pelo site Sympla, assinantes do Correio tem 20% de desconto. Classificação indicativa conforme programação.