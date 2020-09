Tem pra todo mundo!

MB Maria Baqui*

Com a reinvenção do lazer a fim de preservar o isolamento social, shows e apresentações culturais estão marcadas no Distrito Federal por meio do formato drive-in. Neste fim de semana, haverá atrações no Drive-Show, localizado no estacionamento do Estádio Nacional; na Arena Drive, no ginásio Nilson Nelson; no Circuito Drive-in nas Cidades; que transita pelas regiões administrativas do DF; e no Cine Drive-in, que funciona no Autódromo de Brasília.

A agenda do Drive-Show Brasília desta semana contará com a apresentação do cantor gospel Deive Leonardo hoje, às 19h. Para amanhã, a programação agradará aos fãs de música sertaneja. Às 20h30, a dupla conhecida pelo single S de saudade, Luíza & Maurílio, tomará conta do palco. Em seguida, às 22h30, o público cantará ao som de Maiara & Maraísa. Para o público infantil, o Drive-Show exibirá, neste domingo, o musical A rainha da neve 2 — Uma aventura congelante, às 18h. A peça é inspirada em Frozen, da Disney.

Ainda no domingo, a diversão para os adultos será garantida pelo espetáculo Varanda gourmet, de Maurício Meirelles e Daniel Zukerman. O show será no Drive-Show, às 20h30. A ideia dos humoristas foi criar do zero uma peça que possibilite a plateia drive-in a interagir. Pensando nisso, eles desenvolveram um QR Code, que será disponibilizado no início do espetáculo e dará direito a entrar em um grupo no WhatsApp e no Zoom.

“Nossa maior dificuldade em um show de humor drive-in é manter a risada, que é um combustível para ver se a piada funciona ou não. Então, nossa peça vai ter um grupo virtual, interativo. Todos vão participar e ver as reações uns dos outros. E a intenção é que se sintam confortáveis para isso”, disse Daniel Zukerman ao Correio.

O conteúdo preparado para o show mostra o cotidiano de uma pessoa que está galera “da idade do tiozão”. As dinâmicas são jovens e os textos são de adulto. “Essa é a visão que eu e Daniel, que temos 36 anos, temos da vida. Teremos parte de stand-up, de quadros, e o Digão, do Raimundos, será nosso convidado”, declara Maurício Meirelles em entrevista.

No estacionamento do ginásio Nilson Nelson, a Arena Drive investe na cultura cênica. São duas peças em cartaz, ambas da Cia de comédia G7. Alívio emergencial contará com três sessões durante o fim de semana, e o espetáculo infantil Cidade avião, duas.

O evento de cinema itinerante Circuito drive-in nas cidades passará, neste fim de semana, pelo quadradão cultural de Santa Maria. A entrada é gratuita e serão exibidos, ao todo, cinco filmes para o público infantil e adulto. O Cine Drive-in contará com uma programação semanal e sessões diárias, com dois filmes em cartaz. Na segunda feira, às 18h30, haverá uma programação especial no local, a Mostra Bailacci, um filme de apresentação de dança.

*Estagiária sob supervisão de Igor Silveira

Drive Show

Hoje, show do cantor gospel Deive Leonardo, às 19h. Amanhã, Luíza e Maurílio, às 20h30 e, às 22h30 Maiara e Maraísa. Domingo, peça infantil A rainha da neve 2 — uma aventura congelante, às 18h e às 20h30 espetáculo de humor Varanda gourmet. No Estacionamento do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Os ingressos podem ser adquiridos nas plataformas Furando a Fila e O que vem por aí e também nas lojas das Óticas Diniz e Bendito Food. Os preços variam entre R$ 90 e R$ 480 por carro. Máximo de 4 pessoas por carro. Classificação indicativa conforme a programação

Cine Drive-in

Scooby! O filme, às 18h20 e 20h10 (excerto na segunda-feira (14/9), O segredo, às 21h50. Sessão exclusiva segunda-feira (14/9), às 18h30, do filme de dança Mostra Bailacci. De sexta a domingo, o preço é de R$ 15 (meia-entrada). Na segunda-feira, o valor é R$ 14 (meia-entrada). Classificação indicativa conforme programação.

Arena Drive

No estacionamento do Ginásio Nilson Nelson (acesso pelo Eixo Monumental). Amanhã e domingo, peça Cidade avião, às 17h30 e o espetáculo Alívio emergencial hoje, às 21h30, amanhã e domingo, às 19h30. Ingressos por carro, com venda no site da companhia, na Up Grade, na 415 Sul e bilheteria na entrada do espaço Arena Drive, somente nos dias de espetáculo a partir de 1h antes do início da sessão. Todos os ingressos são meia-entrada, entretanto, poderá ser doado voluntariamente 1kg de alimento ou 1 livro. Classificação indicativa conforme a programação.

O Circuito Cine Drive-in nas Cidades

Hoje às 20h15, amanhã e domingo às 18h, 18h30, e 20h40, no Quadradão Cultural (QC) ao lado da Administração Regional de Santa Maria. Exibição dos filmes Círculo de fogo, Espanta tubarões, Arranha céu: coragem sem limite, Trolls e Minha mãe é uma peça 3. Entrada franca, porém, deve-se retirar o ingresso pelo Sympla. Classificação indicativa conforme a programação