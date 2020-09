Filme 'Mulher-Maravilha 1984' é adiado mais uma vez

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Bros/Divulgação)

Depois de ser adiado mais uma vez, Mulher-Maravilha 1984 está com a estreia marcada nos Estados Unidos para o dia do Natal, 25 de dezembro. O coronavírus tem afetado o calendário das estreias de cinema, e é o motivo para o atraso no lançamento, que estrearia no Brasil em 5 de novembro, depois de ser alterado outras vezes.

Protagonizado por Gal Gadot, o segundo filme da Mulher-Maravilha é uma continuação direta do primeiro e não tem relação com a Liga da Justiça. “O primeiro filme foi uma história de como ela se tornou a Mulher-Maravilha. Esse filme se passa décadas depois, quando ela aprendeu como é esse mundo, ela fazendo tudo sozinha e no anonimato. Estamos fazendo justiça ao primeiro filme. Esse fala de amor, de igualdade", disse a protagonista em coletiva no Brasil no ano passado.

No longa-metragem, Diana trabalha como arqueóloga no museu Smithsonian, ao mesmo tempo em que utiliza os superpoderes para manter o mundo salvo. Em 1984, ela se depara com um perigo mortal causa por Maxwell Lord (Pedro Pascal). Ela precisa enfrentar uma misteriosa inimiga, a Mulher-Leopardo (Kristen Wiig) e lidar com a volta de Steve Trevor (Chris Pine), personagem que morreu no primeiro filme.

No Twitter, a protagonista está sempre atualizando os fãs sobre as novidades que rodeiam o mundo da Mulher-Maravilha, como trailers, imagens de divulgação e teasers. O mais recente vídeo foi divulgado durante o evento DC Fandome, espécie de convenção on-line da DC.

Assista ao trailer de Mulher-Maravilha 1984