WandaVision, nova série da Marvel, ganha primeiro trailer oficial

Série 'WandaVision' ganha primeiro trailer oficial - (crédito: Marvel Studios/ Divulgação)

Foi divulgado, durante o Emmy 2020, na noite deste domingo (20/9), o primeiro trailer da série WandaVision, inspirada na história da feiticeira Escarlate. O programa, produzido pela Marvel Studios, será exibido exclusivamente pela Disney+, porém, ainda não há data de estreia definida. Vale ressaltar que a plataforma estará disponível no Brasil e em toda a América Latina em 17 de novembro.

WandaVision é uma série de comédia, roteirizada pela cineasta norte-americana Jac Schaeffer e dirigida por Matt Shakman, responsável também por Game of thrones. O enredo do programa terá relação direta com a sequência de Doutor Estranho, programada para ser lançada em 2022.

A história da nova série da Disney+ fala sobre realidades paralelas criadas pela feiticeira (Escarlate) Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, e pelo Visão, interpretado por Paul Bettany. No desenrolar da trama, eles percebem que nem tudo é o que parece.