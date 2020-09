"Volumão", farpas e acidente: confira o que bombou na semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram - Reprodução/YouTube - Fernando e Sorocaba/Divulgação)

Mais uma semana passou e o Destaque Pop faz o já tradicional resumão dos principais acontecimentos na vida das celebridades. Para este sábado teve muita polêmica por causa de um “volume”, sertaneja compartilhando intimidades, um acidente assustador e até farpas entre famosos. Confira:



“Gosto da minha bichinha voando”

Em um vídeo publicado no YouTube, a cantora Simone (da dupla com Simaria) se aproximou dos fãs ao contar alguns fatos sobre a vida particular. Um desses “fatos” foi a aversão ao uso de calcinhas. A artista comentou sobre o desconforto com a peça e afirmou que se sentir bem é a regra: “Gosto da minha bichinha voando, feliz, leve, solta”.

Acidente

O cantor sertanejo Fernando (dupla com Sorocaba) sofreu um acidente de carro na última terça-feira (22/9). Segundo a assessoria do artista, ele perdeu o controle do veículo devido à forte chuva na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. O cantor foi internado, mas já foi liberado para ficar em casa e passa bem.

O “volumão” da semana

Um dos destaques no mundo dos famosos durante toda a semana foi o volume na sunga do sertanejo Zé Neto. Chamando a atenção da internet, a imagem do homem na praia rendeu muitas piadas e brincadeiras por parte do artista — e quase rolou um nude por conta do repentino aumento de seguidores.





'Pior coisa que o país já produziu'



Em um vídeo publicado nas redes sociais, o humorista Rafinha Bastos teceu críticas à atriz e apresentadora Luana Piovani, que havia se mostrado indignada, nas redes sociais, por ter que usar máscara em Paris. Intitulada como “Corona Piovani”, a publicação de Bastos tem quatro minutos e o apresentador ironiza o fato de Luana ter pego o novo coronavírus.