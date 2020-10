Com Chadwick Boseman, 'A voz suprema do blues' ganha primeiras imagens

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/ divulgação)

A Netflix divulgou as primeiras imagens do filme A voz suprema do blues na última quarta-feira (30/9). O longa-metragem foi o último trabalho de Chadwick Boseman, que morreu neste ano. No filme, ele interpreta um dos personagens principais ao lado de Viola Davis.



Na trama, o protagonista de Pantera Negra dá vida a um trompetista sonhador e ambicioso na Chicago dos anos 1920. Ele está determinado a trilhar o caminho musical, enquanto aumenta a tensão em uma sala de ensaio entre os músicos que aguardam a renomada cantora Ma Rainey.

Com direção de George C Wolfe e produção de Denzel Washington, padrinho artístico de Boseman, o roteiro é uma adaptação de uma peça escrita por August Wilson. A produção chega ao serviço de streaming Netflix em 18 de dezembro.

Chadwick Boseman morreu, em agosto, aos 43 anos, após enfrentar um câncer de cólon diagnosticado em 2016.

Confira as imagens de A voz suprema do blues