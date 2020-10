Ivete Sangalo lança 'Dura na queda'; confira os lançamentos da semana

PI Pedro Ibarra* MB Maria Baqui* GM Geovana Melo*

Mais uma sexta-feira e mais lançamentos musicais para embalar o fim de semana e atualizar a playlist.

Ivete Sangalo, depois de movimentar as redes sociais e gerar expectativa nos fãs, apresentou ao público um sopro de esperança em tempos tão difíceis; sensação do k-pop, o grupo coreano BLACKPINK estrela o primeiro álbum da carreira; a banda mineira Lagum homenageia o integrante Tio Wilson por meio de uma composição inédita que deixou os fãs emocionados; e Shawn Mandes retorna e oferece um gostinho do novo disco.

Confira os destaques da semana entre os lançamentos nacionais e internacionais na Playlist do Correio.

Nacional

Depois de participar de alguns feats durante a pandemia, como a parceria com Gabriel O Pensador e Emicida, Ivete Sangalo lança a faixa Dura na queda. O lançamento, composto por Rodrigo e Diogo Melim, traz uma mensagem de esperança e amor nos tempos atuais. Embalada pelo trecho: ‘‘Olha que eu sou dura na queda/ você chegou de paraquedas/ e me pegou de jeito/ e me deixou sem jeito”, a canção ganhou um clipe dirigido por Ivete, gravado na Praia do Forte e no quintal da cantora. A divulgação da música era muito aguardada pelos fãs e chegou a ser um dos assuntos mais comentados na internet no decorrer da semana.

O ex-vocalista d'O Rappa, Marcelo Falcão investe em colaborações na carreira solo. Desta vez, ele lançou a música Sexta-feira com Cynthia Luz. O single é uma boa pedida para elevar o astral. A letra fala sobre a alegria do dia e as batidas contam com uma pegada do reggae music. Sexta-feira também ganhou uma versão audiovisual, que em breve estará disponível.





Em homenagem ao baterista Breno Braga, que morreu no início de setembro, os integrantes do grupo Lagum se reuniram para lançar uma música. Ninguém me ensinou, como é chamada a canção, é uma música alegre, com instrumentação do rock’n roll. A composição fala de bons momentos vividos, planos e sonhos para um futuro. Tio Wilson, como Breno era conhecido, integrou a banda por quatro anos e é lembrado pelo bom humor e pela extroversão.

A cantora e compositora Jade Baraldo acaba de lançar o EP Dose. O novo material traz regravações em acústico das faixas Nós dois, Resetar e Oh my baby lets die together, além de Brasa na versão em espanhol com feat de Javiera Mena e a inédita Dose. O single homônimo ao EP também ganhou um videoclipe protagonizado por Jade, disponível no canal do YouTube da artista.

Internacional

A girlband BLACKPINK liberou o antecipado THE ALBUM, disco de estreia das populares meninas do k-pop. As primeiras asiáticas a ganhar um prêmio no VMA lançam um álbum dançante com as participações de Selena Gomez e Cardi B. As coreanas continuam o caminho para o estrelato iniciado no EP Kill this love com as canções parte em inglês parte na língua nativa.

Outro ícone do pop recente que também deu as caras foi Shawn Mendes. O canadense apresentou Wonder, faixa título do novo álbum gravado em estúdio que estará disponível na íntegra em 4 de dezembro. O cantor classificou o disco como “se parte de mim tivesse sido escrito no papel e sido transformado em música”, escreveu nas redes sociais. O lançamento da primeira música veio acompanhado de um clipe impactante cheio de efeitos especiais.

O ano de 2020 fica eternizado na carreira do Bon Jovi a partir desta semana, literalmente. Os roqueiros liderados por Jon Bon Jovi fizeram deste ano o mote para o novo disco. O 15º trabalho de estúdio do grupo, intitulado 2020, fala com profundidade sobre os problemas vivenciados nos últimos tempos: pandemia, movimentos sociais anti-racistas e o período eleitoral norte-americano. O trabalho começa clamando por mudança, no primeiro verso com o pedido “Wake up, everybody” (Acordem, todo mundo em tradução literal).

Mensalmente aparecendo nos lançamentos, Gorillaz convidou mais uma grande estrela para o ambicioso projeto Song machine: season 1 — Strange timez. A voz da vez foi a de Sir Elton John, ele canta, toca piano e recebe até o próprio boneco de animação em The pink phantom. A música também conta com o rapper 6lack e tem um tom de balada triste num misto do pop do Rocket man, indie do projeto de Damon Albarn e trap do 6lack.

