Projeto 'Cantoras do Brasil' celebra e dá visibilidade às mulheres

CB Correio Braziliense

(crédito: Agum Tominaga/ Divulgação)

A cantora e compositora Vanessa Pinheiro, em prol de valorizar e dar visibilidade às mulheres enquanto artistas musicais, criou o projeto Cantoras do Brasil. Nas sextas-feiras, às 20h, por meio do Instagram e do canal no YouTube da idealizadora da iniciativa, serão lançados vídeos de interpretações de músicas autorais, com a presença dela e de cantoras convidadas.

No início da pandemia, Vanessa teve a ideia de criar um desafio de criatividade e, após esta ação, surgiu o Cantoras do Brasil. A intenção do projeto é que as artistas convidadas enviem, com antecedência, para Vanessa, uma criação própria de parte da letra que será apresentada. Assim, vão surgindo novos trabalhos a partir das participações.

Até o momento, Vanessa já recebeu diversas artistas brasilienses e de outros locais do país para participar do Cantoras do Brasil. São elas: Dhi Ribeiro, Indiana Nomma, Renata Jambeiro, Márcia Tauil, Emília Monteiro, Ana Reis e várias outras personalidades da música.

As músicas divulgadas variam entre gêneros musicais que vão do samba ao pop music. "As letras das canções falam dos tempos que estamos vivendo, da saudade, da solidão, das despedidas, mas também de fé e esperança", explica em comunicado oficial.

Já foram criadas, ao todo, mais de 60 composições de Vanessa Pinheiro com colaboração de outras artistas. Segundo divulgado em nota à imprensa, a artista pretende selecionar dez canções para compor o próximo álbum que será lançado no ano que vem.