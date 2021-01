Bombou na semana dos famosos: correção capilar, Rambo brasileiro e noivado

RN Ronayre Nunes

Eles não param e o Destaque Pop também não. Em mais uma semana, as celebridades deste país aprontaram e ganharam um espacinho na fofoca semanal desta coluna. Teve gente noivando, fazendo implante capilar, imitando o Rambo e mais. Confira:



Correção

A atriz Larissa Manoela compartilhou com os seguidores no Instagram o procedimento de transplante capilar que realizou para corrigir uma falha no couro cabeludo, uma cicatriz devido a um acidente durante as gravações da novela Cúmplices de um resgate, quando caiu de um cavalo. "Adeus à minha falha no couro cabeludo, depois de 5 anos".

Jornalistas celebs (da semana)

Depois de três semanas — seguidas — brilhando nesta coluna (quase um recorde), Guga Chacra deu um tempo nas polêmicas e agora o espaço “jornalista celebridade da semana” fica com a dupla Mari Palma e Phelipe Siani. Com direito a release divulgado para a imprensa, o casal anunciou o noivado — inspirado na série Friends (sic) — com dois vídeos no YouTube. Se liga:

Rambo brasileiro

Tentando sensualizar no Instagram, o apresentador Marcos Mion teve de esclarecer que a inspiração para o clique saindo da praia era o Rambo e não o De férias com o ex-Brasil.

Cadê o pedido?

Anitta compartilhou no Instagram, ainda na terça-feira (19/1), que — como grande parte de nós — está pronta para namorar, só falta o pedido. Ao ser questionada se estava em um relacionamento, a garota de Honório Gurgel respondeu: "Estou disposta. Se ele pedir… eu vou responder 'sim'".

Certíssima



Nany People fez revelações picantes em entrevista ao portal UOL na última quinta-feira (21/1). Aos 55 anos de idade, a atriz e comediante garantiu que tem uma vida sexual animada e que mira nos boy entre 20 e 25 anos: "Nunca fiquei com alguém com mais de 27 anos".

Pós-reality



Após ganhar A Fazenda 12, parece que Jojo Todynho já voltou à ativa, sexualmente falando. Em live com Felipeh Campos, a mais nova milionária declarou: "Beijo na boca!? Eu já reproduzi filmes de Gretchen".

Cristal

Provando que merecia muito mais do que a bolada que ganhou no BBB20, Thelma Assis está em Manaus, trabalhando como médica ao enfrentar o colapso na rede pública de saúde devido à explosão de casos de covid-19 e a falta de oxigênio na região. E o melhor: Thelminha não foi às redes sociais mostrar o trabalho, as companheiras de trabalho que "flagraram" a celebridade.

Tudo novo (de novo)



Tal qual a ventoinha do radiador de um Chevette 92 engolindo pobres insetos na rodovia (no caso nós, os telespectadores), o BBB21 já está chegando, e na segunda edição com famosos, o nível de popularidade dos participantes (já tem a lista completa) aumentou. Desde Karol Conka até Fiuk, a promessa é de uma edição bombástica. Qual sua expectativa?