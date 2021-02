BBB21 - Fiuk descarta namorar Thaís: "só beijinho se estiver carente"

CB Correio Braziliense

Fiuk e Thaís trocaram declarações de carinho mútuo na festa Resenha do Arthur - (crédito: Gshow/ Reprodução)

A festa Resenha do Arthur, realizada na noite de quarta-feira (10/2) no BBB21, teve um casal formado (Arthur e Carla finalmente se beijaram) e um desfeito. Thaís e Fiuk conversaram e resolveram manter a amizade, mas com alguns benefícios.

Sem saber o que Fiuk pensa do relacionamento entre eles, Thaís resolve conversar com o ator e cantor. Antes de a conversa começar, o filho de Fábio Jr adianta que não quer magoar a colega de confinamento. A dentista responde: "eu sou responsável por mim; você é responsável por você. Eu me cuido, você se cuida”.

Ela, então, sente que o sinal está verde para a conversa e pergunta a Fiuk se ele não gostou do beijo deles, semana passada. “Foi incrível. Fora minha timidez bizarra que é um pouco over. Mas não quero te decepcionar de alguma maneira”, respondeu o intérprete de Ruy em A força do querer.

“Você não queria ficar de casal?”, insiste a moça. “Não estou pronto para isso aqui. Quando eu estou de casal, gosto de dar atenção, ficar junto. Aqui é muito difícil. Acontece coisa o dia inteiro”, afirma ele. "Não quero confundir negócio de pele, ficar por tesão. Vamos deixar isso acontecer de verdade. O dia que a gente quiser brincar, beleza... Dar um beijinho quando ficar carente e tal, beleza. Mas eu não tô pronto para me envolver aqui, mas não quero perder sua amizade", continuou.

Thaís respondeu que também não quer perder a amizade de Fiuk e que tem muito carinho por ele. A paz é selada por uma abraço entre os brothers.