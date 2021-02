BBB21: Gil, Caio e Fiuk terão dificuldade na indicação única ao paredão

CB Correio Braziliense

Arthur é a preferência de voto de Fiuk e Gilberto, mas Caio não quer votar no amigo - (crédito: Gshow/ Reprodução)

A prova que deu a liderança da semana no BBB21 à brasiliense Sarah levou poder também a Gilberto, Fiuk e Caio. Por ter sido finalista na disputa, o trio terá que indicar um brother diretamente ao paredão. O detalhe é que a decisão terá que ser tomada em consenso.

Mal terminaram a prova, Gilberto e Fiuk conversaram com Sarah e revelaram que têm o mesmo alvo: Arthur, o que não seria nenhuma surpresa na casa.

“E agora que a gente vai ter que indicar alguém?”, começa Fiuk. “E vocês são três são completamente diferentes de proximidade”, completou Sarah.

Mas Gilberto deixou claro que o problema não ia ser achar um denominador em comum entre ele e Fiuk. A questão será convencer Caio. “É meio óbvio. Não vou mentir. Acho que Caio também sabe que é óbvio. (Arthur) Me colocou no paredão, então são detalhes. Infelizmente não queria, não era a minha primeira, nem segunda, nem terceira opção no momento, estávamos resolvidos, mas...”, afirma Gilberto.

“Ainda não dá para sacar qual é a dele. Não acreditei até hoje que me vetou porque não gostou da minha piada no quarto”, completou Fiuk.

A decisão dos dois recebeu o aval de Sarah, que disse que gosta de Arthur, mas acha que ele anda "perdido" no jogo.

Dois contra um

Em conversa com Rodolffo no quarto, Caio revela que gostaria de ganhar a liderança, naturalmente, mas que fica feliz pela vitória de Sarah. "Foi maravilhoso também", disse.

Ele não gostou muito foi de ter que indicar um brother em consenso com Fiuk e Gilberto. “Na hora eu achei bom, razoável. Eu queria a liderança para ver as fotos, mas, em contrapartida, se fosse eu ia indicar alguém. Agora vem essa dinamite”, lamenta o fazendeiro.

Caio mostrou que está atento ao jogo e ao movimento de Gilberto e Fiuk. “Pior que eles vão querer vir para cima de mim e para cima do Arthur. Eu não vou fofar, não. Quero pôr o Arthur, não. E o pior é que vou fazer o que? São dois votos contra um”, completou, em tom contemplativo.

Mais tarde, no quarto do líder, Sarah, Caio, Rodolffo e Gilberto conversavam e o assunto era o mesmo. “Tem que tomar cuidado, que, às vezes, você solta uns negocinhos no ar. Você mesmo falou. Muita gente escutou também, e ficou meio assim para o seu lado desse rolê”, aconselhou Caio, dirigindo-se a Gilberto.

"Rolou um papo que você não ia votar nele de jeito nenhum. Depois falaram assim ‘ah, ele fica jogando as coisas no ar para os outros acreditarem e ele faz diferente’. Tipo assim, você está subindo uma escada com as duas mãos no corrimão. Aí o Gil chega e fala ‘não, não, confia, confia’. Na hora que você tirar a mão, ele te dá uma rasteira, porque você votou no Arthur. Não estou dizendo que você fez, estou te contando o que falam”, continuou Caio.

“Em nenhum momento eu disse que não votaria nele. Falei para ele que, a partir do momento que ele me vetou (na prova do líder da semana passada), ele passou a ser minha primeira opção de voto”, explicou Gilberto.