BBB21: Cleo Pires apaga tuíte após falar que Sarah seria cunhada dos sonhos

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Twitter)

Na madrugada desta sexta-feira (19/2), Cleo Pires usou as redes sociais para agradecer a consultora de marketing Sarah Andrade por tirar o irmão, Fiuk, da xepa, após vencer a prova do líder do Big Brother Brasl (BBB21).

Na publicação, a atriz ainda colocou a brasiliense como a cunhada dos sonhos: "Mds Sarah eu te amo. Fiuk saiu da xêpa. Ai uma cunhada como a Sarah: sonho".

twitter Cleo Pires (foto: Reprodução/Twitter)

Mas Cleo acabou apagando as postagens após repercussão e brincadeira dos seguidores, que sugeriram que seria melhor se ela se envolvesse com Sarah, deixando Fiuk como o cunhado.

cleo excluiu o tuite falando que queria sarah como cunhada kkkkkkkkkkkkkkkk — justiça por mari ferrer (@VdeJulia) February 19, 2021

nossa Cleo a Sarah vai ficar magoada que vc não falou que o Fiuk ficaria feliz com ela de cunhada pic.twitter.com/Lmb9e5IKto — sapatão dos gatilhos ?????????????‍?? (@itsanalips) February 19, 2021

Cleo pq não deixa a sarah ser cunhada do fiuk... seria mais divertido — Lumo surtando com o bbb (@gui_ventura__) February 19, 2021