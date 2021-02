BBB21: Caio é o anjo pela segunda semana seguida

CB Correio Braziliense

Caio é o anjo da semana no Big Brother Brasil 21 (BBB21). O fazendeiro de Anápolis (GO) venceu a prova disputada na tarde desta sexta-feira (19/2) e, pela segunda semana consecutiva, conquistou o direito de imunizar outro participante.

Antes do início da prova, Carla Diaz, Thaís, Fiuk, João Luiz, Pocah, Projota, Caio, Rodolffo e Lumena venceram o sorteio e conquistaram o direito de participar da disputa. Por ter sido vetada da prova do líder, Juliette também pôde disputar o colar.

A prova era uma espécie de jogo da memória. Em um telão, surgiam diversos produtos. Depois, a produção perguntava se havia um número de determinado produto na imagem. Os brothers tinham que responder se havia mais, menos ou igual.

Caio também havia conquistado o anjo na semana passada. Durante o almoço que é dado de presente, o brother ficou preocupado com a mensagem da família e chegou a pensar em pedir para sair da casa. Por isso, os participantes brincaram com a situação nesta semana. “Waléria (esposa de Caio), vê se dá um sorriso agora”, disse Projota. Os demais participantes também falaram sobre a situação do pé de Caio, que se machucou durante a prova do líder na quinta.

Da primeira vez que foi anjo, Caio imunizou o cantor sertanejo Rodolffo.

Castigo do monstro

Para o castigo do monstro nesta semana, Caio escolheu Viih Tube e Thaís. As duas terão que ficar carregando mercadorias e, ao sinal, anunciarem os produtos em um megafone como se fossem vendedoras. Na semana anterior, os castigados foram Fiuk e Camilla de Lucas.

Vencia quem chegasse a cinco respostas corretas primeiro. Caio e Projota chegaram juntos aos cinco acertos e foram para o mata-mata. Depois de nove rodadas, Caio saiu vencedor.