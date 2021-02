Ana Maria Braga sobre possível encontro com Karol Conká: ''Quarta não venho''

VO Victória Olímpio

A apresentadora do Mais você, Ana Maria Braga, brincou sobre a possível eliminação da cantora Karol Conká, no Big brother Brasil (BBB21). Durante apresentação do programa na manhã desta segunda-feira (22/2), a loira apresentava o raio-X da semana na competição quando questionou o repórter Ivo Madoglio: "Quem leva esse paredão?".

O repórter brincou ao falar sobre o café da manhã em que ela costuma fazer às quartas, entrevistando o eliminado do programa: "Karol Conká, 100% do Brasil quer ela (sic) aqui no café da manhã de quarta-feira. Embora o pessoal tá (sic) falando que você já pediu atestado médico para quarta-feira não vir trabalhar".

"Acho que eu vou dizer que trabalhei muito hoje e que estou esgotada. Amanhã eu faço um bico e quarta-feira né? Falo: ai, não sei, não venho", brincou a apresentadora em resposta. Ivo ainda falou que se fosse fazer um queridômetro daria as figurinhas de uma cobra e uma bomba para Karol: "Vem para esse café da manhã que o Brasil te espera".

socorro, a Ana Maria Braga falando que vai falar pra produção, que vai estar cansada na quarta feira e não vai poder receber a Karol ConKa #BBB21 pic.twitter.com/yneJqrySzj — Gio #BBB21????????‍???? (@TeamGiovanneBR) February 22, 2021





A saída da rapper está sendo muito aguardada por fãs e famosos, que já estão fazendo mutirão para que ela seja eliminada com outro recorde. Karol, indicada pela líder Sarah, está no paredão com Gilberto Nogueira e Arthur Picoli.