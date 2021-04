Marília Mendonça chora após críticas por não se posicionar sobre Rodolffo

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Marília Mendonça chorou e decidiu desabafar após ser xingada e criticada por não se posicionar sobre as falas preconceituosas de Rodolffo contra João Luiz no Big Brother Brasil (BBB21). No início do programa ela havia declarado torcida para o sertanejo.

"JOÃO MERECE RESPEITO e me desculpa por isso!!!! perdão, mesmo! eu não sei até que ponto isso se torna uma culpa minha, mas nessa situação me vejo fazendo o mínimo. quando machucamos as pessoas, desculpas não mudam, mas são o mínimo. você é lindo. e eu sempre disse isso aqui!", escreveu a cantora no Twitter.



Marília falou ainda sobre não estar querendo agradar ninguém sobre o posicionamento: "E eu não to falando isso aqui pra agradar ninguém, tô falando por ter ficado entalada com as lágrimas do João. é exclusivamente por ele. simples. tanto faz se vou ser julgada de novo. Não é sobre mim".

O posicionamento tardio da cantora também acabou gerando críticas: "Vou deixar esse último tweet aqui... essas são as proporções. o dia todo foi assim. tem coisas muito piores. eu nunca vou entender pq tanto ódio. o q eu fiz que fez doer tanto e voltar pra mim. faz muito tempo q eu n chorava tanto. vou me afastar pq vai ser melhor".

Rodolffo está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro (Decradi) sobre as falas. Em informação enviada ao Correio, a delegacia informou que as imagens estão sendo estudadas para andamento do caso.