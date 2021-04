Silvia Abravanel é internada por covid-19: "Cheguei implorando pela minha vida"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A apresentadora do SBT, Silvia Abravanel, de 49 anos, precisou ser internada em São Paulo após sentir falta de ar devido a covid-19. No Instagram, ela compartilhou um vídeo direto do hospital contando sobre o ocorrido: "Cheguei implorando pela minha vida, cheguei implorando por ar. Cheguei sem ar aqui no hospital".

"Desde sábado eu dei uma pioradinha nessa tal dessa covid, coisa chata. É muito chato. Mas eu estou bem. Tive que ser hospitalizada porque minha saturação [de oxigênio] caiu bastante", contou ainda aos seguidores.

Ela contou ainda que contraiu o vírus por uma pessoa que não teve o devido cuidado e acabou infectando outras, incluindo ela. Silvia aproveitou para pedir que os seguidores tenham cuidado e se previnam contra o novo coronavírus.

"Que as pessoas levem a sério. Fiquem em casa! Não é pra viajar, não é pra ir pra praia, não é pra sair com a família! Para de fazer exame de PCR pra fazer festinha! Isso é desumano com as pessoas da área de saúde! Parem de fazer baile, parem de fazer festa!", desabafou.