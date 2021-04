BBB21: Gilberto e Caio chamam atenção na web após grande perda de peso

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Gshow)

Com menos de três meses de Big Brother Brasil (BBB21) uma situação além do jogo está preocupando os espectadores: a perda de peso de Caio e Gilberto. Nas redes sociais, os fãs estão comparando as fotos dos dois no início do programa com imagens atuais, podendo perceber nitidamente a diferença entre o corpo dos brothers, que estão bem mais magros.

Um ponto importante na mudança é a xepa, que os participantes possuem um cardápio restrito e sem muita variedade de alimentos. Caio chegou a comentar no programa que devido a ansiedade, que está sentindo por causa do jogo, está com problemas para se alimentar.

Caio no BBB21 (foto: Reprodução/Gshow)

Gilberto no BBB21 (foto: Reprodução/Gshow)

No Twitter, os internautas compararam ainda a xepa com o programa No limite, outro reality show da Globo, que mistura resistência física e a força emocional dos participantes. Os demais participantes do programa não tiveram mudanças nítidas de peso como os dois.

gil e caio emagreceram demais, parece q estão no survivor pic.twitter.com/LdDm9U849P — zaeas (@elephantzae) April 11, 2021

A gente vê que esse #bbb21 abalou tanto as estruturas mentais e físicas olhando os participantes Caio e Gil, é surreal a perda de peso dos dois ! Geralmente se ganha peso e sempre aayi fora tem uma pauta quanto a isso, agora sobre perda de peso ng fl.#BBB21 — Dux (@carlinhacaram) April 12, 2021

Esse povo entra no BBB e perde peso num tapa. Carla e Gil emagreceram muito, mas acho que ninguém supera o Caio. — Kah Dias ???????? (@KahDiass) April 12, 2021

Gil e Caio perderam muito peso desde que entraram no BBB né#bbb21 — Gillette da baixada????????????? (@nzvds) April 10, 2021