Pocah e Fiuk falam de Lumena: "Passava meia hora e tava dando palestra"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Fiuk e Pocah relembraram a participação de Lumena no Big Brother Brasil (BBB21) e acabaram brincando sobre as palestras que a ex-sister dava nos outros participantes. Em conversa no quarto colorido antes de dormir, Arthur falava sobre as dificuldades dentro da casa e os três concordaram que haviam subestimado a experiência de participar do reality.

Após Fiuk relembrar que havia dito à família que só iria ao programa para se divertir, Pocah riu e lembrou o que Lumena, eliminada da casa no início de março, falava sobre a participação: "É igual o discurso da Lumena, vocês lembram? A parte da dança. Ela falava que veio aqui só para dançar".

"Ela falava: 'Ô, Pocah, eu não quero falar de ideologia, de raça, de não sei o quê. Eu vim aqui dançar', imitou Pocah sobre o discurso da baiana. Fiuk riu e completou: "Aí passava meia hora e tava dando palestra em alguém".

A permanência da psicóloga não foi tão polêmica quanto a de outros participantes, mas rendeu algumas tensões. Logo nas primeiras semanas ela mostrou presença forte e, como resultado, ganhou nas redes a fama de “militante”, o que acabou rendendo uma série de memes fora da casa, o que fez com que ela tentasse se afastar desse rótulo.