Saiba qual brother deve sair da casa do BBB21 segundo enquetes parciais

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação/Gshow)

O 12º paredão do Big Brother Brasil (BBB21) já foi formado e não está sendo diferente dos outros, deixando todos dentro e fora da casa na ansiedade. Fiuk, Gilberto e Caio estão na berlinda e o público já está votando para que um deles deixe a casa e se despeça do sonho de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Enquetes parciais dos portais brasileiros apontam que o eliminado do paredão da próxima terça-feira (20//4) será Caio. O brother está com a maior porcentagem de votos e deve deixar a casa com rejeição entre 50% e 60%.

Fiuk aparece em segundo lugar para deixar a casa, com votos variando entre 26% e 45%. Já o economista Gilberto é o menos provável a deixar a casa nesta eliminação. Os resultados foram contabilizados até cerca das 12h35 desta segunda-feira (19/4).

Confira os resultados parciais

GZH



Caio — 51,9%

Fiuk — 43,8%

Gilberto — 4,4%

UOL



Caio — 63,32%

Fiuk — 31,04%

Gilberto — 5,63%

Extra



Caio — 57%

Fiuk — 37%

Gilberto — 6%

O Povo



Caio — 69%

Fiuk — 26%

Gilberto — 5%