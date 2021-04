Thaís se emociona sobre dificuldade em se expressar: "Estou melhorando"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Thaís Braz decidiu compartilhar com os seguidores das redes sociais sobre a volta ao mundo real e o poder de influência que está tendo. Nos stories do Instagram, a cirurgiã-dentista se emocionou ao falar sobre a dificuldade que tem em se expressar, após receber críticas fora da casa por acabar gaguejando e repetir as palavras quando está nervosa.

"Acabei de receber uma pessoa aqui muito especial para mim, e ela disse que eu fui muito importante para ela, porque ela também não consegue falar quando fica nervosa. E é muito bom, sabe? A pessoa se sentir confortável com você, e se identificar com você", contou a recém-eliminada do programa.

Thaís desabafou sobre a falta de empatia das pessoas: "Isso é muito difícil sabe? E, assim, muitas pessoas não entendem. Mas eu estou melhorando, quero sempre buscar melhorar mais na questão da fala. Já fui atrás de várias pessoas para me ajudar".

Por fim, a ex-sister brincou ainda afirmando que ao contrário do que foi dito, ela sabe falar, sim: "Fiquem na torcida... Thatá sabe falar", finalizou, rindo. Durante participação no Big Brother Brasil (BBB21), ela acabou recebendo o rótulo de "planta", por não se posicionar muito durante discussões de outros participantes no jogo.