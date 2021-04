Com Anne Hathaway e Morgan Freeman, Amazon anuncia a série 'Solos'

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter/Reprodução)

A Amazon Prime Vídeo anunciou o elenco de Solos,a mais nova série da plataforma. Com nomes de peso como Anne Hathaway, Morgan Freeman, Helen Mirren e Anthony Mackie, o seriado será uma antologia de ficção científica com pelo menos uma grande estrela em cada um dos sete episódios, que contarão histórias independentes e completas.

Junto com o anúncio do elenco, o serviço de streaming passou uma sinopse de cada episódio em uma série de postagens na conta internacional da plataforma no Twitter.

O primeiro episódio será o de Anne Hathaway, a atriz viverá uma cientista que descobre a viagem no tempo. O segundo será protagonizado por Anthony Mackie, um homem com uma doença terminal que apela para uma tecnologia controversa para que a família não fique na mão quando ele morrer. O terceiro será o da atriz Helen Mirren, que viverá uma mulher repensando a própria vida após passar boa parte dela no espaço.

A segunda metade da temporada inicia com episódio com Uzo Aduba interpretando a personagem principal, uma mulher incapaz de se acostumar com um mundo seguro após anos de uma grave pandemia. O quinto episódio é da atriz Constance Wu, em que ela vive um drama ao rever erros do passado. O sexto é sobre uma mulher grávida que passa por apuros vivendo na mata; o protagonismo é de Nicole Beharie. E o final é de Morgan Freeman que coprotagonizou com Dan Stevens, em que os dois voltam a memórias perigosas do passado do personagem de Freeman.