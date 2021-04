Caio é eliminado do BB21 com 70% dos votos: "vou voltar ao meu sonho principal"

CB Correio Braziliense

(crédito: Foto: Gshow)

Na noite desta terça-feira (20/4), o Big Brother Brasil levou ao ar mais um paredão, que acabou com a eliminação de Caio, com 70,22% dos votos. A disputa estava entre os brothers Caio, Gil e Fiuk.

Antes de sair da casa, Caio disse ser grato por ter participado do programa, mas que voltaria para seu sonho principal.

"Como o Tiago falou, eu tinha um pé lá fora. Talvez eu não precisaria, talvez tenha sido julgado. Não consigo não ter isso. De toda forma, agradeço, porque foi um sonho. E um capítulo dele. E vou voltar para o sonho principal da minha vida, que é a minha família. E isso é um prêmio também", afirmou o brother.

Histórico na casa

Ao longo do programa, Caio construiu amizade com o seu ídolo sertanejo, Rodolffo (da dupla com Israel). O colega virou um aliado no jogo, protagonizando vários momentos engraçados, gerando muitos memes e um nome para a dupla: os 'bastião'.

O fazendeiro foi líder uma vez, ganhou três vezes o Anjos e foi três vezes emparedado, sendo o 11° eliminado do programa.

Dinâmica da Semana

Com o último programa marcado para o dia 4 de maio, o reality teve de afunilar mais o jogo e, na segunda-feira (19/4), o apresentador Tiago Leifert anunciou que a 'supersemana" conta com três paredões triplos. Entenda a dinâmica.

Terça-feira, 20/4

Eliminação do Paredão já formado por Caio, Fiuk e Gilberto

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão

Quinta-feira, 22/4

Eliminação do Paredão já formado na terça-feira, 20/4. Os emparedado são Pocah, Arthur e João

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão

Domingo, 25/4

Eliminação do Paredão formado na quinta-feira, 22/4

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão

Sobre o Brother

Caio tem 32 anos e mora em Anápolis (GO). Começou a trabalhar junto com o pai desde cedo e sabia que seguiria o mesmo caminho. Hoje em dia, cuida da lavoura de soja e milho. Casado com Waleria, por quem demonstra ser muito apaixonado, é pai de duas meninas, Alice, 6 anos, e Manu, 10 meses.