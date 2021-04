BBB21: Arthur lamenta voto de Fiuk e cantor diz que está "mal" pelo colega

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Gshow)

A sétima indicação ao paredão do BBB21 mexeu com o brio de Arthur. Não só pela possibilidade de eliminação, mas pela decepção com Fiuk, que votou nele após uma trégua ser declarada entre eles. "Voltou à estaca zero", reclamou Arthur com Pocah.

"Ele falou tanto de um salvar o outro. Na hora que ele poderia me salvar ele me prejudicou. Era só ele ter ido na Juliette. Parabéns para ele. A regra só vale para ele, só vale a sobrevivência de um salvar o outro quando é para ele", reclamou Arthur. Se Fiuk votasse em Juliette, ela empataria com Arthur na votação e o líder Gilberto teria que decidir.

Pocah, que não votou em Fiuk, se defendeu dizendo que teve medo de enfrentar Juliette no paredão: "Se eu fosse com as duas (Juliette e Camilla) eu ia sair. Eu não ia ter chance nenhuma, elas são uma dupla. Você sabe isso, você sabe que isso conta muito, elas são uma dupla."

Arthur diz que tem certeza que, desta vez, será o eliminado: "Eu rodei, Pocah".

"Estou mal"

Em outro momento da noite, Juliette, Fiuk e Gilberto conversam sobre o mesmo assunto: o paredão entre Pocah, Arthur e Camilla. "Estou mal pelo Arthur agora”, admite Fiuk, que votou no instrutor de crossfit. Juliette tenta tranquilizar o cantor e ator dizendo que havia poucas opções e que eles não queriam se votar. "Eu não queria votar nele", respondeu Fiuk.

Gilberto, então, pergunta a Fiuk se ele sabe quem é o pódio dele atualmente. O cantor responde que sim. "Você não pode votar no seu pódio. É isso”, explica Gilberto, que é líder da semana e mandou Camilla direto para o paredão.