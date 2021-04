BBB21: Promessa é dívida! Fiuk e Gil pulam nus na piscina

CB Correio Braziliense

Fiuk e Gilberto cobriram as genitálias com as mãos e correram para a piscina - (crédito: Gshow/ Divulgação)

O ator e cantor Fiuk e o doutorando em economia Gilberto mostraram que têm palavra, mas não têm vergonha no BBB21. A dupla havia prometido que, se vencesse Viih Tube no paredão de domingo (25/4), pularia na piscina sem roupas. A promessa foi cumprida na madrugada, logo após o programa em que Viih Tube foi eliminada com 96,69% dos votos terminou.

Os dois foram ao quarto do líder, agora ocupado por Gil, tiraram as roupas e, completamente nus, correram para a piscina, escondendo apenas as genitálias com as mãos. Na varanda, Pocah, Juliette e Camilla se divertiram com a cena, que ainda teve selinho entre os dois animados brothers.

A noite foi só de comemoração para Gil e Fiuk. Depois de Viih Tube deixar o programa, Gilberto venceu a prova de liderança. Já Fiuk, se viu fora do paredão depois de duas berlindas seguidas. Disputam a permanência na casa, Pocah, Camilla e Arthur.