Pocah deixa Viih Tube sem graça ao descobrir jogo triplo da sister

Em uma conversa após a formação do décimo quarto Paredão do BBB21, que levou Gilberto, Fiuk e Viih Tube para a berlinda, a líder Pocah questionou a emparedada a respeito do seu posicionamento durante o paredão que eliminou Caio. "Rolou um papo assim, que o Gil (Gilberto) falou que você falou para ele, que você tinha sentido que ele não iria sair. Então, o Fiuk falou que você falou para ele também, que você falou que ele não iria sair."

A youtuber primeiro se mostrou confusa e depois concordou: "Eu falei para o Caio também... Eu falei para todos eles. Eu falei, 'eu não consigo sentir quem vai sair'".

A cantora logo questionou Viih Tube: "Eu confesso que eu fiquei um pouco confusa. Porque eu estava com o Caio quando você falou para ele". A influenciadora digital ainda ponderou: "Eu acho que eu não falei para o Fiuk, não", e então Pocah rebateu: “Ele falou que você falou pra ele”.

A edição do programa desta sexta-feira (23/4) reprisou as cenas da sister falando a mesma coisa para os três concorrentes que estavam emparedados.