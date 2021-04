Quem é quem? Você conseguiria reconhecer esses 10 ex-BBBs antes do reality?

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Há quem ame e quem odeie o Big Brother Brasil, mas uma coisa é certa: é muito interessante ver o antes e depois dos participantes do reality show, que este ano está na 21ª edição. O programa, que sempre desperta um mix de emoções entre quem está dentro e fora da casa, muda completamente a vida dos brothers, assim como sua aparência.

Uma série de famosos estão com uma vida diferente atualmente devido a participação no programa e alguns passaram por muitas mudanças visuais nos últimos anos, deixando para trás a imagem de quando entraram no reality. Abaixo, veja algumas fotos de ex-BBBs de antes e depois da fama.

E ai? Você conseguiria reconhecê-los se não houvesse as fotos atuais para comparar?

Bianca Andrade participante do BBB20 (foto: Reprodução)

Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, participou do BBB20 entrou como influenciadora digital. A sister também é youtuber, apresentadora, empresária e atriz brasileira. Ela já contou nas redes sociais que já passou por uma série de procedimentos estéticos como rinoplastia, plástica odontológica e preenchimento labial.

Cristiano Carnevale participante do BBB4 (foto: Reprodução)

Cristiano Carnevale, participante do BBB4, apostou o tempo na academia, tendo uma grande diferença de corpo. Com 45 anos, o administrador está há algum tempo morando no Chile e está casado com o venezuelano César.

Marcelo Dourado participante do BBB4 e BBB10 (foto: Reprodução)

Participante do BBB4 e BBB10, o empresário e ex-lutador de MMA brasileiro Marcelo Dourado também mudou o condicionamento físico. Agora, ele dá aulas e atua como personal trainer, além de ser competidor da Federação Nacional de jiu-jitsu.

Rafa Kalimann participante do BBB20 (foto: Reprodução)

Rafa Kalimann do BBB20 compartilhou com os seguidores algumas fotos antigas, com uma carinha bem novinha. A ex-sister é influenciadora digital, modelo e está estreando como apresentadora um novo programa.

Jean Wyllys participante do BBB5 (foto: Reprodução)

O vencedor do BBB5, Jean Wyllys, mudou não somente a aparência como também completamente o estilo de vida. Após faturar o prêmio de R$ 1 milhão, o brother entrou para política e após abrir mão do mandato, o ex-deputado do Psol vive na Alemanha.

Kerline Cardoso participante do BBB21 (foto: Reprodução)

Kerline Cardoso, primeira eliminada do BBB21, teve fotos antigas compartilhadas após entrar para o reality. A modelo e influenciadora teve uma grande mudança no visual, chamando muita atenção com as diferentes cores de cabelo.

Sarah Andrade, participante do BBB21 (foto: Reprodução)

Também do BBB21, a brasiliense Sarah Andrade é uma das que mais chama atenção entre os internautas com uma grande mudança de aparência. A consultora de marketing mudou completamente o estilo e já fez alguns procedimentos estéticos.

Flayslane, participante do BBB20 (foto: Reprodução)

Cantora, compositora e empresária brasileira, Flayslane participou do BBB20 e também entrou para a lista das que tiveram fotos antigas divulgadas após entrar no programa. A ex-participante mudou bastante da fase da adolescência até a fase adulta.

Thiago Lira participante do BBB4 (foto: Reprodução)

Thiago Lira foi o vice-campeão do BBB4 também teve uma grande mudança física, mas ao contrário da atenção que recebeu durante o programa, ele preferiu não vincular a imagem com a participação no reality. O brother cursou administração e abriu um restaurante em Niterói e uma corretora de seguros.

Adriana Sant'Anna participante do BBB11 (foto: Reprodução)

Adriana Sant'Anna do BBB11 também foi uma das participantes que preferiu compartilhas as fotos antigas antes que os internautas encontrassem. A modelo e influencer brincou recentemente sobre a aparência ao mostrar as fotos.

Pocah participante do BBB21 (foto: Reprodução)

Bônus: A funkeira Pocah, que ainda está na edição atual, o BBB21, também entrou na lista das que mudaram completamente a aparência. A sister já tinha a carreira de cantora antes de entrar para o reality e já tinha tido algumas fotos antigas vazadas.