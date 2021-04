Após sair da casa do BBB21, João Luiz aposta em novo visual de cabelo

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução / Rede Globo )

Após sair do Big Brother Brasil (BBB21), João Luiz decidiu inovar e apostar em um novo visual, diferente do que manteve durante o reality. Nas redes sociais, o professor de geografia compartilhou a foto com os cabelos trançados. "New look", escreveu na legenda dos stories do Instagram.

João Luiz, do BBB21, muda cabelo (foto: Reprodução/Instagram)

Durante o programa, o cabelo black power do brother acabou gerando algumas polêmicas após Rodolffo compará-lo com uma peruca de homem das cavernas. O comentário levou a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro (Decradi) abrir uma investigação contra o cantor, que foi acusado de ter cometido o crime de preconceito racial.

Após sair da casa, João confirmou que estava feliz por Rodolffo ter admitido o erro e por ter conseguido reconhecer que a fala foi realmente racista. A situação foi muito comentada fora da casa por espectadores e famosos, que conscientizaram sobre a fala.