Vice-campeã do BBB21, Camilla de Lucas compartilha novo visual

CB Correio Braziliense

Camilla anunciou aos fãs que está novamente no comando dos próprios perfis nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Twitter)

Versátil é mesmo o adjetivo para Camilla de Lucas. A influenciadora, que foi a segunda colocada na final do BBB21, mal saiu da casa e já assumiu um novo visual. Com cabelos longos e lisos, ela compartilhou cliques ao longo desta quarta-feira (5/5) para anunciar aos seguidores que voltou a gerenciar as próprias contas nas redes sociais.

Durante o programa, a influenciadora ficou conhecida por usar e abusar das laces (tipo de perucas mais naturais e realistas) logo depois de tirar as tranças. Já nesta tarde, Camilla surpreendeu, mas não desapontou os fãs. As fotos vieram com as legendas “Quenhé eelaaa?!” e “I’M BACK!” (eu estou de volta).

