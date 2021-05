Boninho reage à forte emoção de Tiago Leifert na final do BBB21

CB Correio Braziliense

(crédito: Rede Globo/ reprodução )

O diretor do Big Brother Brasil (BBB), Boninho, usou as redes sociais para homenagear o apresentador do reality Tiago Leifert, nesta quarta-feira (5/5), após a finalização da 21ª edição do programa.

Boninho agradeceu pelo empenho de Tiago e se referiu a como o apresentador se emocionou na grande final do programa nesta terça-feira (4/5). "A gente também se emocionou assim. Esse BBB foi intenso durante esses 100 dias. E você comandou essa game com humor, garra e segurança. Falou sério quando foi preciso, foi duro na hora certa. Você é uma pessoa especial. Valeu Titi a gente te ama!!", escreveu.

Emocionado

Tiago Leifert fez um show à parte na final do BBB21. Ele não conseguiu segurar a emoção durante a final, primeiro quando Lucas entrou para cantar com Projota e após anunciar a vitória de Juliette Freire, que ganhou a edição com 90,15% dos votos.

O apresentador desceu do palco em que conduzia o programa e se juntou aos brothers cantando, dançando, batendo na tela de proteção e chorando de emoção.

Leifert também usou as redes sociais para agradecer ao elenco do BBB21 e aos espectadores. "Foi de verdade, foi mágico, foi difícil, foi lindo. Foi! Obrigado elenco corajoso, obrigado equipe brilhante, obrigado a vc que assistiu e nos fez companhia nesses 100 dias. Ooops we did it again! (Nós fizemos de novo) Fim de jogo! Agora se vira Big22!", disse.