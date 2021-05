BBB21: Lucas perdoa Karol Conká: "o ser humano erra, tá ligado?"

CB Correio Braziliense

Lucas garantiu que está tudo bem entre ele e Projota e entre ele e Karol - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Multishow reuniu na noite desta quarta-feira (5/5) eliminados do BBB21 no programa A eliminação. Sentados lado a lado, o ator Lucas Penteado e a rapper Karol Conká trocaram elogios e mostraram que as tretas de dentro da casa ficaram por lá mesmo.

Primeiro, ele revelou os problemas com Projota. Os dois já haviam cantado juntos na final do BBB21, que consagrou a paraibana Juliette como a grande vencedora. "Foi coisa do jogo. Ele é um poeta absurdo, um artista fantástico e a música dele vai estar na minha vida pra sempre. Agora que a gente se entendeu, a hora que precisar, quiser falar comigo, tô aí", afirmou Lucas, se prontificando até para uma parceria musical.

Sobre Karol Conká, o ator garantiu que a briga vista no reality faz parte do passado. "Acredito que esse BBB tenha trazido para a população que o artista também tem o direito de ser humano. O ser humano também erra, tá ligado? E errar faz parte desse jogo. A parte mais divertida do BBB é ver as pessoas entrarem lá e serem humanas", defendeu Lucas, de mãos dadas com Karol. A rapper agradeceu as palavras do ator.

Lucas Penteado pediu para sair do BBB21 após não aguentar a sequência de ofensas e maus-tratos liderados por Karol e Projota.