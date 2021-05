Para aniversário do filho, Harry e Meghan pedem doações para vacinas anticovid

AF Agência France-Presse

(crédito: HENK KRUGER)

O príncipe Harry da Inglaterra e sua esposa Meghan pediram a seus fãs que doem dinheiro para a compra de vacinas contra a covid-19 como forma de comemorar o segundo aniversário de seu filho Archie.

"Nos últimos dois anos, ficamos profundamente comovidos por sentir o calor e o apoio a nossa família por ocasião do aniversário de Archie", disse o casal, que agora mora na Califórnia após renunciar a seus deveres reais.

Em uma carta postada no site de sua fundação sem fins lucrativos Archewell, eles elogiaram os fãs por suas doações de caridade no aniversário de Archie.

"Muitos de vocês doam para instituições de caridade em seu nome, e comemoram a ocasião fazendo um ato de serviço, tudo pela bondade de seus corações. Vocês arrecadam fundos para aqueles que mais precisam e continuam a fazê-lo organicamente e abnegadamente. Somos extremamente gratos", disseram.

"Este ano, nosso mundo continua no caminho da recuperação da covid-19. No entanto, muitas famílias continuam lutando contra o impacto desta pandemia", disseram, pedindo doações para a compra de vacinas para "famílias dos lugares mais vulneráveis do mundo".

"Não podemos ter uma recuperação real até que todos, em todos os lugares, tenham o mesmo acesso à vacina", disse o casal, que co-apresentou um show que irá ao ar no domingo para arrecadar fundos para as vacinas.

O evento "Vax Live: The Concert To Reunite The World" contará com a presença do presidente dos Estados Unidos Joe Biden e sua esposa, bem como com a vice-presidente Kamala Harris, e terá apresentações de artistas como Jennifer Lopez, Eddie Vedder, J Balvin e HER.

US singer Jennifer Lopez performs onstage during the taping of the "Vax Live" fundraising concert at SoFi Stadium in Inglewood, California, on May 2, 2021. The fundraising concert "Vax Live: The Concert To Reunite The World", put on by international advocacy organization Global Citizen, is pushing businesses to "donate dollars for doses," and for G7 governments to share excess vaccines. The concert will be pre-taped on May 2 in Los Angeles, and will stream on YouTube along with American television networks ABC and CBS on May 8. / AFP / VALERIE MACON (foto: VALERIE MACON)

Organizado pela Global Citizen, uma organização internacional de direitos humanos, a iniciativa incentiva as empresas a "doar dólares em troca de doses" e os governos do G7 a compartilhar as vacinas excedentes.

As empresas farmacêuticas, "incluindo a Moderna, também são instadas a disponibilizar as vacinas ao público a preços sem fins lucrativos".