"Já tive tanto medo de ser quem sou", desabafa Luísa Sonza sobre bissexualidade

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter)

Após um beijão na cantora Carol Biazin, no clipe de Tentação, a artista Luísa Sonza foi às redes sociais comentar sobre a sexualidade, nesta sexta-feira (7/5). “Para quem queria saber: sim, sou", disse a loira dando a entender sobre a bissexualidade.



p qm queria saber, sim, sou — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 7, 2021

"Quero falar mais a fundo sobre esse assunto da minha vida quando eu me sentir mais confortável e preparada pra isso tudo. Mas muito obrigada pelo carinho e apoio que vocês tão tendo”, desabafou Luísa.

A loira ainda comentou sobre o medo de ser julgada, mas pontuou que se sentiu amada no fim das contas: “Dá um alívio ver o carinho que vocês estão tendo comigo. Já tive tanto medo (ok, tenho um pouco ainda) de ser quem eu sou por três motivos principais: o lugar de onde eu vim, minha família e como as pessoas iriam receber”.